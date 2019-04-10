Tunceli'de teröristlerin sığınağında bulundu
TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda bulunan 2 sığınakta, PKK'lı teröristlerin saldırılarda kullanmak üzere hazırladığı toplam 125 kilo el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı bahar operasyonları sürüyor. Tunceli- Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür Vadisi içinde Uzuntarla köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak bulundu. Sığınak içerisinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin saldırılarda kullanmak amacıyla 25'er kiloluk 5 ayrı şekilde hazırladıkları toplam 125 kilo el yapımı patlayıcı, 8 Kalaşnikof tüfek, 18 Kalaşnikof şarjörü, 46 Zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 pil bloğu ele geçirildi.
Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi.
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