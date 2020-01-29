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TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Tunceli'de PKK operasyonu: 3 gözaltı

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Tunceli'de PKK operasyonu: 3 gözaltı

TUNCELİ'de, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen terör soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, daha önce yakalanan PKK'lı teröristin verdiği ifadeyle terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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