Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Tunceli’de mayına basan köylü ağır yaralandı

    Tunceli’de mayına basan köylü ağır yaralandı

    AA-DHA
    07.05.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken bastığı mayının patlaması sonucu ağır yaralanan Hasan Hüseyin Kılınç, haskeri helikopterle Erzincan Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı.

    Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantar toplayan genç, teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ikamet eden Nazım ile oğlu Hasan Hüseyin Kılıç (20), Pülümür ilçesine bağlı Balpayam köyü kırsalına mantar toplamaya gitti.     

    Arazide mantar aramaya başlayan Hasan Hüseyin Kılıç, terör örgütü mensuplarının araziye döşediği mayına basması sonucu yaralandı.     

    Baba Nazım Kılıç'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.     

    Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.     

    Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.     

    Etiketler: mayın , mantar toplama , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri