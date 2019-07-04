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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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TUNCELİ (İHA)
04.07.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Tunceli’de ‘leopar’ paniği! Taksici görüntüledi…

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Tunceli’de ‘leopar’ paniği! Taksici görüntüledi…

Daha önce defalarca vaşak görüntülenen Tunceli'de bu kez "leopar" olduğu değerlendirilen bir hayvan görüntülendi.

Tunceli’de leoparın yaşadığı yönündeki iddiaları kuvvetlendirecek bir görüntü çekildi.

Tunceli’de ticari taksi şoförüğü yapan Ahmet Kişioğlu, bir köy yakınlarında karşılaştığı hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Çekilen görüntüler heyecan oluştururken, görüntülerdeki hayvanın genç bir leopar olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Hayvanla bir köye yolcu bırakıp döndüğü esnada karşılaştığını belirten Ahmet Kişioğlu, “Yolda dikkatimi kedi türü bir şey çekti. Önce vaşak sandım. Açık alandaydı. Beni görünce hareket edip taşlık alana geçti. Orada kısa bir görüntüsünü çektim” dedi.

Hayvanı sabah 08.00 sularında gördüğünü aktaran Kişioğlu, “Yuvarlak yuvarlak benekleri vardı. Başta vaşak sandım ancak uzun kuyruğunu görünce farklı bir tür olduğunu anladım. Daha önce vaşak görmüştüm. Ancak bununla ilk kez karşılaştım. Vaşaktan biraz büyüktü. Bence çita, leopar tarzı bir şeydi. Yavru da olabilir” diye konuştu.

Görüntüyü izleyen alanındaki uzmanlar, hareket tarzı, gövde büyüklük oranı, kafa kütlüğü ve adımlarından hayvanın genç bir leopar olma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu aktardı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyünde 3 Kasım 2013 tarihinde bir çoban iddiasına göre leoparın saldırısına uğramış, leopar bir vatandaş tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

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