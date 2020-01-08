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HaberlerGündem HaberleriTunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan aranıyor! Ablasının çığlıkları yürek dağladı, dayısından şok iddia!
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Gündem
Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:17,Son Güncelleme:/

Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan aranıyor! Ablasının çığlıkları yürek dağladı, dayısından şok iddia!

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Tunceli'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'dan kente gelip çalışmaları takip eden Gülistan’ın yakınlarından dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Gülistan Doku'nun Diyarbakır'dan gelen annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku, arama çalışmalarını takip ederken fenalaştı. Ablasının çığlığını duyanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

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  • Tuncelide kayıp üniversiteli aranıyor
  • Tuncelide kayıp üniversiteli aranıyor
  • Tuncelide kayıp üniversiteli aranıyor
  • Tuncelide kayıp üniversiteli aranıyor
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.

Gülistan Doku'nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. Gülistan'ın baraj gölüne düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne görevli sualtı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri Uzunçayır Barajı'nda arama çalışması başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Gülistan'ın izine rastlanmadı.

VALİ SONEL, ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Vali Tuncay Sonel, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte Gülistan Doku’nun arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

ANNE VE ABLASI FENALAŞTI

Gülistan Doku'nun Diyarbakır'dan gelen annesi Bedriye ve ablası Aygül Doku, arama çalışmalarını takip ederken fenalaştı. Anne Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü. Gözyaşlarıyla kardeşinin arama çalışmalarını takip eden abla Aygül Doku, ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını söyledi. Aygül Doku'nun çığlığını duyan çevredekiler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Tuncelide kayıp üniversiteli Gülistan aranıyor Ablasının çığlıkları yürek dağladı, dayısından şok iddia

'YEĞENİMİN BULUNMASI İÇİN TÜM TUNCELİ SEFERBER OLMUŞ'

Gülistan'ın dayısı Mehmet Nuri Kan, yeğeninin bulunması için tüm Tunceli'nin seferber olduğunu söyledi.

Dinar Köprüsü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Kan, şunları söyledi:
"Vali ve emniyet müdürüyle görüştük. Bize çok yardımcı oluyorlar. Yeğenimin bulunması için tüm Tunceli’nin seferber olmuş durumda. Polisinden, jandarmasına, siviline kadar herkes şu anda Gülistan'ın bulunması için elinden geleni yapıyor. Ancak endişemiz giderek artıyor. Herkes duacı olsun, inşallah sağ salim bulunur. Tek dileğimiz budur."

TELEFONDA BİR ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTIĞI İDDİASI

Kan, yeğeninin Cumartesi akşamı telefonda bir erkek arkadaşıyla tartıştığını, kendilerinin de bu kişiden şikayetçi olduklarını söyledi. Kan, bunun üzerine polis ekiplerinin bu kişinin ifadesine başvurduğu belirtti.

 

 

 

 

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