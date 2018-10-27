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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.10.2018 - 21:53, Son Güncelleme:

Tunceli’de iki asker donarak şehit oldu... Çifte soruşturma

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Tunceli’de iki asker donarak şehit oldu... Çifte soruşturma

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyona çıkan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timindeki uzman çavuşlar Asım Türkel ve Çavuş Ferruh Dikmen’in donarak şehit düşmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği soruşturma başlattı.

NAZIMİYE ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyon yürüten Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JÖH timleri, kar yağışı, soğuk hava ve tipiye yakalandı. Sisin de etkili olmasıyla zor şartlarda kalan JÖH timi için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Donma tehlikesi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen (26) Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ‘Hipotermi’ tanısı konulan Türkel ve Dikmen tüm çabalara rağmen şehit oldu. Sosyal medyada ihmal iddiaları ortaya atılırken, askerlerin 2 bin 300 metre rakımlı dağdaki operasyona gerekli önlemler alınmadan gönderildiği ileri sürüldü. İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği olayla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Tunceli Valiliği’nce de adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca da idari soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

TEÇHİZATLARI UYGUNDU

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan, şehitlere ait olmayan fotoğraf ve video görüntülerinin paylaşıldığı bunun da ciddi bilgi kirliliği yarattığı vurgulandı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda, aralıksız sürdürülen teröristle mücadele harekatı kapsamında, teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Nazımiye kırsalında (2300 metre) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, 12 kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir.

Tunceli’de iki asker donarak şehit oldu... Çifte soruşturma

2 bin 300 metre rakımda operasyon yapan askerlerin teçhizatı da böyle buz kesmişti.

ANİ HAVA DEĞİŞİMİ

Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir. Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış 2 kahraman evladımızın hipotermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef 2 kahraman evladımız şehit olmuş, 10 kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir.”

Tunceli’de iki asker donarak şehit oldu... Çifte soruşturma

Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen (26) memleketleri Mersin’de son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazeleri Tunceli’deki askeri törenin ardından uçakla Adana’ya, oradan da karayolu ile Mersin’e getirildi. Bekar olan Asım Türkel’in cenazesi Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki baba ocağına, Ferruh Dikmen’in cenazesi ise Silifke ilçesine götürüldü.

Tunceli’de iki asker donarak şehit oldu... Çifte soruşturma

Şehit Türkel için baba evinde helallik alınmasının ardından kent merkezindeki Muğdat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan, Garnizon Bölge ve Garnizon Komutanı Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehidin annesi Sebahat, babası Hasan Türkel ve kardeşleri ile aile yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, Mersin Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Dikmen’in cenazesi ise Silifke Yeşilovacık Mahallesi’ndeki evinde helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Dibek Camisi’ne getirildi. Dikmen’in 2 yıl önce evlendiği eşi Büşra Dikmen ayakta durmakta zorlanırken, 6 aylık bebekleri Yağız Efe’yi kucağından indirmedi. Şehit Dikmen, gözyaşlarıyla toprağa verildi. -DHA

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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