Tunceli’de iki asker donarak şehit oldu... Çifte soruşturma
Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyona çıkan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timindeki uzman çavuşlar Asım Türkel ve Çavuş Ferruh Dikmen’in donarak şehit düşmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği soruşturma başlattı.
NAZIMİYE ilçesi Sarıyayla köyü kırsalında operasyon yürüten Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JÖH timleri, kar yağışı, soğuk hava ve tipiye yakalandı. Sisin de etkili olmasıyla zor şartlarda kalan JÖH timi için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Donma tehlikesi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen (26) Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ‘Hipotermi’ tanısı konulan Türkel ve Dikmen tüm çabalara rağmen şehit oldu. Sosyal medyada ihmal iddiaları ortaya atılırken, askerlerin 2 bin 300 metre rakımlı dağdaki operasyona gerekli önlemler alınmadan gönderildiği ileri sürüldü. İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliği olayla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye başmüfettişi görevlendirdi. Tunceli Valiliği’nce de adli ve idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca da idari soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
TEÇHİZATLARI UYGUNDU
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada gerçeği yansıtmayan, şehitlere ait olmayan fotoğraf ve video görüntülerinin paylaşıldığı bunun da ciddi bilgi kirliliği yarattığı vurgulandı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi hedefi doğrultusunda, aralıksız sürdürülen teröristle mücadele harekatı kapsamında, teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Nazımiye kırsalında (2300 metre) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, 12 kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir.
2 bin 300 metre rakımda operasyon yapan askerlerin teçhizatı da böyle buz kesmişti.
ANİ HAVA DEĞİŞİMİ
Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir. Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış 2 kahraman evladımızın hipotermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef 2 kahraman evladımız şehit olmuş, 10 kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir.”
Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen (26) memleketleri Mersin’de son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazeleri Tunceli’deki askeri törenin ardından uçakla Adana’ya, oradan da karayolu ile Mersin’e getirildi. Bekar olan Asım Türkel’in cenazesi Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki baba ocağına, Ferruh Dikmen’in cenazesi ise Silifke ilçesine götürüldü.
Şehit Türkel için baba evinde helallik alınmasının ardından kent merkezindeki Muğdat Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan, Garnizon Bölge ve Garnizon Komutanı Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehidin annesi Sebahat, babası Hasan Türkel ve kardeşleri ile aile yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, Mersin Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Dikmen’in cenazesi ise Silifke Yeşilovacık Mahallesi’ndeki evinde helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Dibek Camisi’ne getirildi. Dikmen’in 2 yıl önce evlendiği eşi Büşra Dikmen ayakta durmakta zorlanırken, 6 aylık bebekleri Yağız Efe’yi kucağından indirmedi. Şehit Dikmen, gözyaşlarıyla toprağa verildi. -DHA
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