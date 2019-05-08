Tunceli'de iftar saat kaçta? Diyanet'in Tunceli iftar saatleri
Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte Tunceli iftar saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 ramazan imsakiyesiyle birlikte Tunceli'de iftarın saat kaçta açılacağı belli oldu. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Tunceli iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Tunceli'de iftar saat kaçta açılacak? Tunceli'de iftara ne kadar kaldı?
Tunceli'de iftarın saat kaçta açılacağı bu kentte yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın üçüncü gününde oruçlarını tutan vatandaşlar, Tunceli'nin imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. İşte, 8 Mayıs Tunceli iftar saati ve Tunceli 2019 ramazan imsakiyesi...
'Tunceli'de iftar saat kaçta?' sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, imsakiye bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 8 Mayıs Çarşamba günü yani bugün Tunceli'de iftar, 19:27'de yapılacak. Tunceli'ye ait diğer günlerin iftar saatlerini incelemek için aşağıdaki tablodan yaralanabilirsiniz.
|Gün
|Tarih
Akşam(İftar)
Yatsı(Teravih)
|3
|08 Mayıs
|19:27
|20:58
|4
|09 Mayıs
|19:28
|20:59
|5
|10 Mayıs
|19:29
|21:01
|6
|11 Mayıs
|19:30
|21:02
|7
|12 Mayıs
|19:31
|21:04
|8
|13 Mayıs
|19:32
|21:05
|9
|14 Mayıs
|19:33
|21:06
|10
|15 Mayıs
|19:34
|21:08
|11
|16 Mayıs
|19:35
|21:09
|12
|17 Mayıs
|19:36
|21:10
|13
|18 Mayıs
|19:37
|21:12
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