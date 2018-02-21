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    Tunceli'de görüntülendiler... Türkiye'de bu boyutlarda ilk...

    Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)
    21.02.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Tunceli’de yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, dünyada ve Türkiye’de soyu tükenmek üzere olan ve birinci derecede koruma altında bulunan vaşakları görüntüledi.

    Tunceli'de 2 vaşağı görüntüleyen yaban hayatı fotoğrafçısı Hüseyin Narin, soyu tükenmek üzere olan hayvanları tesadüfen fotoğrafladığını söyledi.

    Tuncelide görüntülendiler... Türkiyede bu boyutlarda ilk...

    Dağ keçilerinin fotoğrafını çekmek için gizlendiği sırada, aynı bölgeye gelen 2 vaşağın pusuya yattığını gördüğünü anlatan Narin, şunları söyledi:

    "Geçen hafta, gece saatlerinde köydeki evime giderken 2 vaşak gördüm. Gece olduğu için görüntülerini iyi çekememiştim. 1 gün sonra aynı bölgeye öğle saatlerinde gittim. Aynı bölgede 2 vaşak, dere kenarında birbirine yaklaşık 50 metre mesafede pusu pozisyonunda bekliyordu. Cüsseleri normalin üzerinde gibiydi, çok iri görünüyordu. Önce bunların çita olabileceğini düşündüm; ancak daha sonra ayağa kalktıklarında kuyruklarından vaşak olduklarını anladım. Çekimden sonra yaptığım araştırmalarda ve görüştüğüm uzmanlar, bu boyutta Türkiye’de vaşak görüntülenmediğini söyledi. Bu boyutta, iri ve semiz vaşağı ilk kez görüntülemiş olduğumu öğrenince ben de mutlu oldum. Dünyada ve Türkiye’de koruma altında olmalarına rağmen Tunceli’nin yüksek karlı dağlarında vaşakların sayısı artıyor."

    Tuncelide görüntülendiler... Türkiyede bu boyutlarda ilk...Fotoğrafladığı vaşaklardan birinin dişi olduğunu belirten Hüseyin Narin, bu hayvanların çiftleşme döneminde olabileceğini dile getirerek, "Çekim sırasında oldukça yaklaşmaya çalıştım. Erkek olan vaşak, beni fark etti ve bana doğru saldırı pozisyonu alarak koşmaya başlayınca ben de hızla koşarak aracımın içine girdim. O an, çok korkmuştum" dedi.

    Tuncelide görüntülendiler... Türkiyede bu boyutlarda ilk...

    Etiketler: Tunceli , vaşak , Mazgirt , Hüseyin Narin , Şişik Ormanları , son dakika
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