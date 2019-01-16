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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ferit DEMİR/DHA
16.01.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Tunceli'de görüntülendiler!

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Tunceli'de görüntülendiler!

TUNCELİ'de doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, Pülümür Vadisi'nde nadir görülen ve koruma altına bulunan su samuru ile çil kekliklerini görüntüledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır kış koşullarının yaşandığı Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde gezen doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, Pülümür Çayı'nda fark ettiği su samurunu çekmeyi başardı. Dünyada nesilleri tükenmekle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan su samurunu Pülümür Çayı'nda görüntüleyen Kaya, "Bölge  tamamen kar ile kaplı ve inanılmaz bir kar yağışı vardı yaban hayatını görüntülemek için Pülümür Vadisi'ne gittim. Yol kenarında yürürken Pülümür Çayı'nın ortasında küçük bir kaya parçasında su samurunu fark ettim ve makinemle çekmeye başladım. Su samuru, suya dalarak avladığı balığı kayanın üzerine getirerek yiyordu. Birkaç kez aynı hareketi tekrarladı. Koruma altındaki su samurunu görüntülemek benim için çok müthiş bir andı" dedi.

Su samurunu fotoğrafını çektikten sonra, bölgede gezisini sürdüren Kaya, bu kez Türkiye'de nadir görülen ve doğada gizlenmeleriyle bilinen çil kekliğiyle karşılaştı. Doğa fotoğrafçısı Kaya, kaçak avlanma nedeniyle tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan çil kekliği, bölgede aşırı kar yağışı nedeniyle hareketsiz kalıp yiyecek bulamayınca karayolu kenarında yiyecek ararken görüntülediği çil kekliği, renkli tüyleri ve kanatlarıyla dikkat çekiyor.

Tuncelide görüntülendiler


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