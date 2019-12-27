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AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 11:41,Son Güncelleme:/

Tunceli'de eğitime kar engeli

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Tunceli'de eğitime kar engeli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve ortaokullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla ev çatılarının ve ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.

Sürücüler ile yayalar ise cadde ve sokaklardaki kar birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında aksama yaşanmaması için temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaymakamlığın yoğun kar yağışı nedeniyle aldığı kararla ilçede ilk ve ortaokullar bir gün arayla tatil edildi.

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