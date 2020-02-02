MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTunceli'de çığ düşme anı
GeriGündem Tunceli'de çığ düşme anı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Tunceli'de çığ düşme anı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tunceli'de Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli-Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi.

Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle