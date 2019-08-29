Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de bir terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de bir teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, ”İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir.”
GARA VE KANDİL'E HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında ise “Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu” ifadeleri kullanıldı.
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