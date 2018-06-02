Tunceli'de 7 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 Savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir.Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

DİYABAKIR'DA PKK'YA DARBE



Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Bayrak-87 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Uğur Kartal-3 Müşterek Operasyonu sona erdi. Operasyon sonucunda terör örgütünün kullandığı sığınak ve El Yapımı Patlayıcılar (EYP) imha edilirken piyasa değeri 9 milyon 810 bin lira olan 32 bin 700 kök hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 21.00’dan itibaren Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucuları ve PÖH timleriyle icrasına başlanılan Bayrak-87 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Uğur Kartal-3 Müşterek Operasyonu, 01 Haziran 2018 Cuma günü saat: 23.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır.Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; Hani İlçesi Yukarıturhalı Köyü mülki sınırlarındaki ağaçlık ve kayalık zeminin 5 metre aşağısına 7 basamaklı merdiven ile ulaşılan 2x2 ve 3x4 metre ebatlarındaki 2 odalı terörist sığınağı ile Aşağıturhalı Köyü mülki sınırlarındaki Çukur Deresi’ndeki toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet Dragonov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Dragonov Kannas Keskin Nişancı Tüfeği şarjörü, 1 adet Dragonov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği dürbünü, 15 adet 7,62 milimetre Kaleşnikof Tf. fişeği, 11’i büyük 8’i küçük olmak üzere 19 adet dolu tüp, 170 adet pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet voltaj ölçme aleti, 1 adet Yaesu marka el telsizi, 2 adet sırt çantası, 2 takım terörist kıyafeti, 1 adet Sony marka el radyosu, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet kütüklük, 13 adet örgütsel kitap, 2 adet ajanda ve çok miktarda örgütsel doküman ile çok sayıda giyim ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imnha edilmiş, anılan sığınak tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Lice İlçesi Birlik Köyü mülki sınırları içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 1 adet Mayın/EYP bulunmayı müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timince, yerinde imha edilmiştir. Öte yandan, Dicle ilçesi kuzeybatısında icra edilen ikinci bir operasyon esnasında, Dicle-Yokuşlu Köyü karayolu Pahan Deresi ile Aşağıtaşağıl Köyü mükli sınırları içerisindeki Hatuntaş Tepe bölgesinde tespit edilen (3) ayrı mayın/EYP düzeneği, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) Timince emniyet tedbiri alınarak yerinde etkisiz hale getirilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 10 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli Jandarma ve Emniyet personeli tarafından, 715 şahıs ve 233 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 47 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 9 milyon 810 bin TL olan 32 bin 700 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, bahse konu kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip, yerinde imha edildiği, imha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 163 bin 500 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.