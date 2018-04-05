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    Tunceli'de PKK'ya büyük darbe! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü...

    DHA
    05.04.2018 - 10:52 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı'nın son dakika açıklamasında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Medeni Sayılgan olduğu öğrenildi.

    TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile jandarmanın birlikte yürüttüğü operasyonda, PKK'lı 7 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütünün 'sözde' Erzurum eyalet sorumlusu ve aranan teröristler listesinde 'kırmızı kategori'de yer alan Medeni Sayılgan olduğu belirlendi.

    MİT ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla dün Pülümür ilçesi kırsalında bir grup PKK'lı teröristin yeri belirlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 7 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, ÖRGÜTÜN 'SÖZDE' SORUMLUSU ÇIKTI

    Operasyonda öldürülen PKK'lılardan birinin örgütün 'sözde' Erzurum eyalet sorumlusu Medeni Sayılgan olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'kırmızı kategori'de yer alan Sayılgan'ın daha önce de örgütün 'sözde' Amanoslar bölge sorumluluğunu yaptığı belirtildi.

    Güvenlik güçlerinin bölgedeki geniş çaplı operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

    Tuncelide PKKya büyük darbe Kırmızı listedeki terörist öldürüldü...

    Etiketler: operasyon , gündem
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