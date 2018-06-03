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    Tunceli'de 200 kilogramlık patlayıcı düzeneği imha edildi

    AA
    03.06.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

    Tunceli'de, karayolu üzerinde menfeze yetiştirilmiş 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, güvenlik güçlerince imha edildi.

    Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Tunceli-Pülümür karayolunda menfeze yerleştirilmiş 3 bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş ve patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdiği belirtildi.

    Patlayıcı düzeneğin, bomba uzmanı ekip tarafından imha edildiği bildirilen açıklamada, söz konusu düzeneğin, dün başlatılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist tarafından yerleştirildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

    Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

    Etiketler: pkk , gündem
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