Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tunceli bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
"ÇALIŞMALAR AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez kırsalında eylem hazırlığı içindeki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.
İHA ile tespit edilen 2 teröristin Hava Kuvvetleri desteğiyle silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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