Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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