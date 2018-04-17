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    Tunceli Valisi Sonel'den alkışlanacak hareket

    Hürriyet Haber
    17.04.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    'Yol yaparız, bina da yaparız ama yetim ve öksüzü unutursanız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur' Bu sözlerin sahibi Tunceli Valisi Tuncay Sonel alkışlanacak bir uygulamaya imza attı. Vali Sonel, 279 yetim ve öksüz çocuğa mektup gönderip bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Kimi piyano istedi, kimi bilgisayar; Vali Sonel, çocuklardan gelen talepleri yerine getirdi. Çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi...

    Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bu kez alkışlanacak bir uygulamaya imza attı. Vali Sonel, daha önce görev yaptığı bölgelerde olduğu gibi yetim ve öksüz çocuklarla ilgili bir çalışma başlattı.

    Tunceli Valisi Sonelden alkışlanacak hareket

    ÇOCUKLARA MEKTUP GÖNDERDİ

    Tunceli genelinde tespit edilen 279 yetim ve öksüz çocuğa bir mektup gönderen Vali Sonel, “'Eğer annen veya baban hayatta olsaydı, özlemini çektiğin, almalarını istediğin şey ne olurdu” diye sorarak isteklerini öğrendi. Bu kapsamda hayırseverlerin de desteğiyle bu istekleri yerine getirdi. Çocukların gönderdiği cevapları tek tek okuyan Sonel, hazırlanan hediye paketlerini tek tek çocukların evlerine götürdü. 

    Tunceli Valisi Sonelden alkışlanacak hareket

    Mektuba yanıt veren çocuklar, bilgisayar, genç odası, piyano, saç tokası, muhabbet kuşu, cep telefonu, televizyon ve bisiklet talebinde bulundu. Bazı çocukların istekleri ise göz yaşarttı. Bir çocuk, 'Annem hayatta olsaydı her gece bana masal anlatmasını isterdim' derken bir diğeri de 'Babam hayatta olsaydı ona sarılıp onu koklamak isterdim' dedi.

    Tunceli Valisi Sonelden alkışlanacak hareket

    "ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

    Çocuklardan gelen mektupları okurken bazen hüzünlendiğini bazen de tebessüm ettiğini söyleyen Vali Tuncay Sonel, ''Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak köy, mezra ya da mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız ona sahip çıkmazsanız yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur.

    Tunceli Valisi Sonelden alkışlanacak hareket

    Onların tebessümü ve duası bizler için çok önemli. Göreve başlayalı yaklaşık dokuz ay oldu, ilk günden bu güne geçen sürede akşamları yetim öksüz evlatlarımızın evlerine iki vali yardımcısı arkadaşlarımızla giderek gönüllerini alıp, isteklerini yerine getirdik. Bu vesileyle emeği geçenlere, hayırseverlerimize ve Tunceli ailesine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu çocuklarımızın eğitim hayatı boyunca yalnız bırakmayacağız. İnşallah gelecek Türkiye’sinde onları güzel yerlerde göreceğiz."

    Etiketler: nomobile , gündem
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