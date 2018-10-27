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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
27.10.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Tunceli Valisi Sonel'den açıklama

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Tunceli Valisi Sonel'den açıklama

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 asker için Elazığ'da tören düzenlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, olumsuz hava koşullarından etkilenerek hipotermi tanısıyla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ve Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in cenazeleri törenin yapıldığı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya şehitler için dua etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün akşam saatlerinde, kahraman askerlerin teröristlerle mücadele operasyonu esnasında olumsuz hava koşullarından etkilendiklerini belirtti.

Havanın kısmen düzelmesiyle operasyon bölgesindeki timin kent merkezine getirildiğini ve soğuktan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 kahraman askerin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını kaydeden Sonel, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Hem yurt içinde hem yurt dışında, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde ve Tunceli'de teröristle mücadelede destanlar yazıldı. Hakikaten kahramanlarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerlerimiz bu hain teröristlerin tek tek üstesinden geliyor. Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak üzerindeki rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız kolay kazanılmadı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı."

Sonel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından edilen duanın ardından, şehitlerin cenazeleri Mersin'e uğurlandı.

Törene Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, şehitlerin yakınları, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu, kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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