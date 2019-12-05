Tunceli Valisi duyurdu: 18. kule de bitti...
İçişleri Bakanlığı ve Tunceli Valiliğince kentte yürütülen proje ile teröristlerin hareket alanını daraltmak, yerleşim alanlarının ve yolların güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenlik ile donatılan yaşam alanlı kuleler hayata geçirilmeye devam ediyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel sosyal medyan yaptığı açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sn. İçişleri Bakanımızın destekleri ile Tunceli -Pülümür-Erzincan karayolu güzergahında yüksek dağlara yaptığımız yaşam alanlı güvenlik kulelerimizden 18’incisi Sisarik Tepe de bitti.4 kulemizin inşaatı da devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Tunceli...🇹🇷Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sn. İçişleri Bakanımızın destekleri ile Tunceli -Pülümür-Erzincan karayolu güzergahında yüksek dağlara yaptığımız yaşam alanlı güvenlik kulelerimizden 18’incisi Sisarik Tepe de bitti.4kulemizin inşaatı da devam ediyor.#TanımaklaBaşlarHerŞey pic.twitter.com/uSQPha2F4x— Tuncay Sonel (@tuncaysonel) December 5, 2019
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