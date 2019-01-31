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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Tunceli ile ilgili 98 bin haber yayınladı

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Tunceli ile ilgili 98 bin haber yayınladı

Güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları ile huzur şehri haline gelen Tunceli, son 1,5 yılda hem yerel hemde ulusal basında tam 98 bin 933 defa yer aldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’in göreve başlamasıyla birlikte kentte bir çok yatırım gerçekleşti. 2 bin 500 kişilik istihdam alanının oluşturulduğu şehirde, yapılan sosyal belediyecilik ve ulusal organizasyonlarla da su sporları merkezi haline de geldi. Vali Tuncay Sonel’in çalışmaları medyada bir çok defa yer aldı.

Tunceli ile ilgili 98 bin haber yayınladı

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Tahsin Babat ve ekibinin de Vali Sonel’in koordinesinde etkin olarak görev yaptığı şehirde, yerel ve ulusal yazılı basında 31 bin 171, televizyonlarda bin 552, internet medyasında 66 bin 210 olmak üzere toplamda tüm medya da 98 bin 933 haber yer aldığı bildirildi.

Valilik üzerinden 165 duyurunun yapıldığı şehirde, ayrıca vatandaşların istek, şikayet, talep, öneri, ihbar, bilgi edinme yoluyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 150, Şahsen, bilgi edinmeden gelen toplam başvuru sayısının ise 2 bin 569 olduğu açıklandı.
Tunceli ile ilgili 98 bin haber yayınladı
Başvurularla ilgili açıklamada, "Gelen başvurular incelenip müdürlüğümüz tarafından ilgili yerlere sevki ve takibi yapılarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla özverili bir şekilde ilgilenilmekte diğer kurumlarla koordineli çalışılmaktadır. İlimiz merkez ve İlçelerde bulunan gazeteler ile ilgili İLANBİS uygulaması aktif bir şekilde kullanılmakta, ilan vermekte tarafsız bir şekilde dağıtım yapılmakta ve gazetelerin denetimi sağlanmaktadır.
Tunceli ile ilgili 98 bin haber yayınladı

Valiliğimiz Hükümet konağında yer alan ilan panosu gelen duyuru ve ilanlarla beraber günlük olarak yenilenip vatandaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Yapılan çalışmalarda kurum yazışmaları, internet ortamında gelen mailler günlük olarak takip edilmektedir. Basın Müdürlüğü olarak çalışmalarımızda özverili bir şekilde verilen görevleri sorumluluk bilinci içerisinde yerine getirmekte ve vatandaşlarımızın hizmetine en iyi şekilde sunmaktayız. Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Sonel’e müdürlüğümüze verdiği değer ve önemden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

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