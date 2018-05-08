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    Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 19:29 | Son Güncelleme:

    Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk sahurun saat kaçta olduğu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Tunceli, Elazığ ve Malatya’daki sahur saatleri bu şehirlerde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk sahura saat kaçta kalkacak?

    Tunceli, Elazığ ve Malatya’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Tunceli, Elazığ ve Malatya’da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

    TUNCELİ, ELAZIĞ VE MALATYA’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

    Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…


    TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:2005:0112:2416:1619:3521:09
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:1905:0012:2416:1619:3621:11
    18 Mayıs 2018 Cuma03:1705:0012:2416:1619:3721:12
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:1604:5912:2416:1619:3821:13
    20 Mayıs 2018 Pazar03:1504:5812:2416:1619:3921:15
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:1404:5712:2416:1719:4021:16
    22 Mayıs 2018 Salı03:1204:5712:2416:1719:4021:17
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:1104:5612:2516:1719:4121:18
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:1004:5512:2516:1719:4221:20
    25 Mayıs 2018 Cuma03:0904:5512:2516:1819:4321:21
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:0804:5412:2516:1819:4421:22
    27 Mayıs 2018 Pazar03:0704:5312:2516:1819:4521:23
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:0604:5312:2516:1819:4521:24
    29 Mayıs 2018 Salı03:0504:5212:2516:1919:4621:26
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:0404:5212:2516:1919:4721:27
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:0304:5112:2516:1919:4821:28
    1 Haziran 2018 Cuma03:0204:5112:2616:1919:4821:29
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:0204:5112:2616:2019:4921:30
    3 Haziran 2018 Pazar03:0104:5012:2616:2019:5021:31
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:0004:5012:2616:2019:5021:32
    5 Haziran 2018 Salı03:0004:5012:2616:2019:5121:33
    6 Haziran 2018 Çarşamba02:5904:4912:2616:2119:5221:34
    7 Haziran 2018 Perşembe02:5804:4912:2716:2119:5221:35
    8 Haziran 2018 Cuma02:5804:4912:2716:2119:5321:35
    9 Haziran 2018 Cumartesi02:5804:4912:2716:2119:5321:36
    10 Haziran 2018 Pazar02:5704:4912:2716:2219:5421:37
    11 Haziran 2018 Pazartesi02:5704:4812:2716:2219:5421:38
    12 Haziran 2018 Salı02:5704:4812:2816:2219:5521:38
    13 Haziran 2018 Çarşamba02:5604:4812:2816:2219:5521:39
    14 Haziran 2018 Perşembe02:5604:4812:2816:2319:5621:40

     

    MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:2905:0812:2916:1919:3821:11
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:2705:0712:2916:1919:3921:12
    18 Mayıs 2018 Cuma03:2605:0612:2916:2019:4021:13
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:2505:0612:2916:2019:4121:14
    20 Mayıs 2018 Pazar03:2405:0512:2916:2019:4221:16
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:2305:0412:2916:2019:4321:17
    22 Mayıs 2018 Salı03:2105:0312:2916:2019:4321:18
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:2005:0312:2916:2119:4421:19
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:1905:0212:3016:2119:4521:21
    25 Mayıs 2018 Cuma03:1805:0212:3016:2119:4621:22
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:1705:0112:3016:2119:4721:23
    27 Mayıs 2018 Pazar03:1605:0012:3016:2219:4721:24
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:1505:0012:3016:2219:4821:25
    29 Mayıs 2018 Salı03:1404:5912:3016:2219:4921:26
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:1404:5912:3016:2219:5021:27
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:1304:5812:3016:2319:5021:28
    1 Haziran 2018 Cuma03:1204:5812:3116:2319:5121:29
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:1104:5812:3116:2319:5221:30
    3 Haziran 2018 Pazar03:1104:5712:3116:2319:5221:31
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:1004:5712:3116:2419:5321:32
    5 Haziran 2018 Salı03:0904:5712:3116:2419:5421:33
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:0904:5612:3116:2419:5421:34
    7 Haziran 2018 Perşembe03:0804:5612:3216:2419:5521:35
    8 Haziran 2018 Cuma03:0804:5612:3216:2519:5521:36
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:0704:5612:3216:2519:5621:36
    10 Haziran 2018 Pazar03:0704:5612:3216:2519:5621:37
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:0704:5612:3216:2519:5721:38
    12 Haziran 2018 Salı03:0604:5612:3316:2519:5721:39
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:0604:5612:3316:2619:5821:39
    14 Haziran 2018 Perşembe03:0604:5612:3316:2619:5821:40

     

    ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ

    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:2405:0412:2616:1619:3521:09
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:2205:0312:2616:1619:3621:10
    18 Mayıs 2018 Cuma03:2105:0212:2616:1719:3721:11
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:2005:0112:2616:1719:3821:12
    20 Mayıs 2018 Pazar03:1805:0012:2616:1719:3921:14
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:1705:0012:2616:1719:4021:15
    22 Mayıs 2018 Salı03:1604:5912:2616:1819:4121:16
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:1504:5812:2616:1819:4121:17
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:1404:5812:2616:1819:4221:19
    25 Mayıs 2018 Cuma03:1304:5712:2616:1819:4321:20
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:1204:5612:2616:1819:4421:21
    27 Mayıs 2018 Pazar03:1104:5612:2616:1919:4521:22
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:1004:5512:2616:1919:4521:23
    29 Mayıs 2018 Salı03:0904:5512:2716:1919:4621:24
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:0804:5412:2716:1919:4721:26
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:0704:5412:2716:2019:4821:27
    1 Haziran 2018 Cuma03:0604:5412:2716:2019:4821:28
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:0604:5312:2716:2019:4921:29
    3 Haziran 2018 Pazar03:0504:5312:2716:2019:5021:30
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:0404:5212:2716:2119:5021:31
    5 Haziran 2018 Salı03:0404:5212:2816:2119:5121:32
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:0304:5212:2816:2119:5221:32
    7 Haziran 2018 Perşembe03:0304:5212:2816:2119:5221:33
    8 Haziran 2018 Cuma03:0204:5212:2816:2219:5321:34
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:0204:5112:2816:2219:5321:35
    10 Haziran 2018 Pazar03:0104:5112:2916:2219:5421:36
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:0104:5112:2916:2219:5421:36
    12 Haziran 2018 Salı03:0104:5112:2916:2319:5521:37
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:0104:5112:2916:2319:5521:38
    14 Haziran 2018 Perşembe03:0004:5112:2916:2319:5621:38
    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , imsakiye , gündem
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