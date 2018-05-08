Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Tunceli, Elazığ ve Malatya’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Tunceli, Elazığ ve Malatya’da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…

TUNCELİ, ELAZIĞ VE MALATYA’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?

Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…



TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ





Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:20 05:01 12:24 16:16 19:35 21:09 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:00 12:24 16:16 19:36 21:11 18 Mayıs 2018 Cuma 03:17 05:00 12:24 16:16 19:37 21:12 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:24 16:16 19:38 21:13 20 Mayıs 2018 Pazar 03:15 04:58 12:24 16:16 19:39 21:15 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:14 04:57 12:24 16:17 19:40 21:16 22 Mayıs 2018 Salı 03:12 04:57 12:24 16:17 19:40 21:17 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:11 04:56 12:25 16:17 19:41 21:18 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:10 04:55 12:25 16:17 19:42 21:20 25 Mayıs 2018 Cuma 03:09 04:55 12:25 16:18 19:43 21:21 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:08 04:54 12:25 16:18 19:44 21:22 27 Mayıs 2018 Pazar 03:07 04:53 12:25 16:18 19:45 21:23 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:06 04:53 12:25 16:18 19:45 21:24 29 Mayıs 2018 Salı 03:05 04:52 12:25 16:19 19:46 21:26 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:04 04:52 12:25 16:19 19:47 21:27 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:03 04:51 12:25 16:19 19:48 21:28 1 Haziran 2018 Cuma 03:02 04:51 12:26 16:19 19:48 21:29 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:02 04:51 12:26 16:20 19:49 21:30 3 Haziran 2018 Pazar 03:01 04:50 12:26 16:20 19:50 21:31 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:00 04:50 12:26 16:20 19:50 21:32 5 Haziran 2018 Salı 03:00 04:50 12:26 16:20 19:51 21:33 6 Haziran 2018 Çarşamba 02:59 04:49 12:26 16:21 19:52 21:34 7 Haziran 2018 Perşembe 02:58 04:49 12:27 16:21 19:52 21:35 8 Haziran 2018 Cuma 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:35 9 Haziran 2018 Cumartesi 02:58 04:49 12:27 16:21 19:53 21:36 10 Haziran 2018 Pazar 02:57 04:49 12:27 16:22 19:54 21:37 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:57 04:48 12:27 16:22 19:54 21:38 12 Haziran 2018 Salı 02:57 04:48 12:28 16:22 19:55 21:38 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:56 04:48 12:28 16:22 19:55 21:39 14 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:48 12:28 16:23 19:56 21:40

MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:29 05:08 12:29 16:19 19:38 21:11 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:27 05:07 12:29 16:19 19:39 21:12 18 Mayıs 2018 Cuma 03:26 05:06 12:29 16:20 19:40 21:13 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:25 05:06 12:29 16:20 19:41 21:14 20 Mayıs 2018 Pazar 03:24 05:05 12:29 16:20 19:42 21:16 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:23 05:04 12:29 16:20 19:43 21:17 22 Mayıs 2018 Salı 03:21 05:03 12:29 16:20 19:43 21:18 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:20 05:03 12:29 16:21 19:44 21:19 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:02 12:30 16:21 19:45 21:21 25 Mayıs 2018 Cuma 03:18 05:02 12:30 16:21 19:46 21:22 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:17 05:01 12:30 16:21 19:47 21:23 27 Mayıs 2018 Pazar 03:16 05:00 12:30 16:22 19:47 21:24 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:15 05:00 12:30 16:22 19:48 21:25 29 Mayıs 2018 Salı 03:14 04:59 12:30 16:22 19:49 21:26 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:14 04:59 12:30 16:22 19:50 21:27 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:13 04:58 12:30 16:23 19:50 21:28 1 Haziran 2018 Cuma 03:12 04:58 12:31 16:23 19:51 21:29 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 04:58 12:31 16:23 19:52 21:30 3 Haziran 2018 Pazar 03:11 04:57 12:31 16:23 19:52 21:31 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:10 04:57 12:31 16:24 19:53 21:32 5 Haziran 2018 Salı 03:09 04:57 12:31 16:24 19:54 21:33 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:09 04:56 12:31 16:24 19:54 21:34 7 Haziran 2018 Perşembe 03:08 04:56 12:32 16:24 19:55 21:35 8 Haziran 2018 Cuma 03:08 04:56 12:32 16:25 19:55 21:36 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:07 04:56 12:32 16:25 19:56 21:36 10 Haziran 2018 Pazar 03:07 04:56 12:32 16:25 19:56 21:37 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:07 04:56 12:32 16:25 19:57 21:38 12 Haziran 2018 Salı 03:06 04:56 12:33 16:25 19:57 21:39 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:06 04:56 12:33 16:26 19:58 21:39 14 Haziran 2018 Perşembe 03:06 04:56 12:33 16:26 19:58 21:40

ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ