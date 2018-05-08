Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk sahura kaçta kalkılacak? 2018 sahur ve iftar vakitleri

Tunceli, Elazığ ve Malatya’da yaşayan vatandaşlar sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanında Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği Tunceli, Elazığ ve Malatya’da sahura ne zaman kalkılacak ve ilk iftar saat kaçta sorularının cevabı…
TUNCELİ, ELAZIĞ VE MALATYA’DA İLK SAHURA SAAT KAÇTA KALKILACAK?
Tüm İslam dünyasının yıl içerisinde en değer verdiği aylardan biri olan Ramazan için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı 15 Mayıs akşamı kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. İşte, Tunceli, Elazığ ve Malatya’da ikamet eden vatandaşların merakla araştırdığı sahur ve iftar saatleri…
TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:20
|05:01
|12:24
|16:16
|19:35
|21:09
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:19
|05:00
|12:24
|16:16
|19:36
|21:11
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:17
|05:00
|12:24
|16:16
|19:37
|21:12
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:16
|04:59
|12:24
|16:16
|19:38
|21:13
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:15
|04:58
|12:24
|16:16
|19:39
|21:15
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:14
|04:57
|12:24
|16:17
|19:40
|21:16
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:12
|04:57
|12:24
|16:17
|19:40
|21:17
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:11
|04:56
|12:25
|16:17
|19:41
|21:18
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:10
|04:55
|12:25
|16:17
|19:42
|21:20
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:09
|04:55
|12:25
|16:18
|19:43
|21:21
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:08
|04:54
|12:25
|16:18
|19:44
|21:22
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:07
|04:53
|12:25
|16:18
|19:45
|21:23
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:06
|04:53
|12:25
|16:18
|19:45
|21:24
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:05
|04:52
|12:25
|16:19
|19:46
|21:26
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:04
|04:52
|12:25
|16:19
|19:47
|21:27
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:03
|04:51
|12:25
|16:19
|19:48
|21:28
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:02
|04:51
|12:26
|16:19
|19:48
|21:29
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:02
|04:51
|12:26
|16:20
|19:49
|21:30
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:01
|04:50
|12:26
|16:20
|19:50
|21:31
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:00
|04:50
|12:26
|16:20
|19:50
|21:32
|5 Haziran 2018 Salı
|03:00
|04:50
|12:26
|16:20
|19:51
|21:33
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|02:59
|04:49
|12:26
|16:21
|19:52
|21:34
|7 Haziran 2018 Perşembe
|02:58
|04:49
|12:27
|16:21
|19:52
|21:35
|8 Haziran 2018 Cuma
|02:58
|04:49
|12:27
|16:21
|19:53
|21:35
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|02:58
|04:49
|12:27
|16:21
|19:53
|21:36
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:57
|04:49
|12:27
|16:22
|19:54
|21:37
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:57
|04:48
|12:27
|16:22
|19:54
|21:38
|12 Haziran 2018 Salı
|02:57
|04:48
|12:28
|16:22
|19:55
|21:38
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:56
|04:48
|12:28
|16:22
|19:55
|21:39
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:56
|04:48
|12:28
|16:23
|19:56
|21:40
MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:29
|05:08
|12:29
|16:19
|19:38
|21:11
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:27
|05:07
|12:29
|16:19
|19:39
|21:12
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:26
|05:06
|12:29
|16:20
|19:40
|21:13
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:25
|05:06
|12:29
|16:20
|19:41
|21:14
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:24
|05:05
|12:29
|16:20
|19:42
|21:16
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:23
|05:04
|12:29
|16:20
|19:43
|21:17
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:21
|05:03
|12:29
|16:20
|19:43
|21:18
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:20
|05:03
|12:29
|16:21
|19:44
|21:19
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:19
|05:02
|12:30
|16:21
|19:45
|21:21
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:18
|05:02
|12:30
|16:21
|19:46
|21:22
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:17
|05:01
|12:30
|16:21
|19:47
|21:23
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:16
|05:00
|12:30
|16:22
|19:47
|21:24
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:15
|05:00
|12:30
|16:22
|19:48
|21:25
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:14
|04:59
|12:30
|16:22
|19:49
|21:26
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:14
|04:59
|12:30
|16:22
|19:50
|21:27
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:13
|04:58
|12:30
|16:23
|19:50
|21:28
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:12
|04:58
|12:31
|16:23
|19:51
|21:29
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:11
|04:58
|12:31
|16:23
|19:52
|21:30
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:11
|04:57
|12:31
|16:23
|19:52
|21:31
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:10
|04:57
|12:31
|16:24
|19:53
|21:32
|5 Haziran 2018 Salı
|03:09
|04:57
|12:31
|16:24
|19:54
|21:33
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:09
|04:56
|12:31
|16:24
|19:54
|21:34
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:08
|04:56
|12:32
|16:24
|19:55
|21:35
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:08
|04:56
|12:32
|16:25
|19:55
|21:36
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:07
|04:56
|12:32
|16:25
|19:56
|21:36
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:07
|04:56
|12:32
|16:25
|19:56
|21:37
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:07
|04:56
|12:32
|16:25
|19:57
|21:38
|12 Haziran 2018 Salı
|03:06
|04:56
|12:33
|16:25
|19:57
|21:39
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:06
|04:56
|12:33
|16:26
|19:58
|21:39
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:06
|04:56
|12:33
|16:26
|19:58
|21:40
ELAZIĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:24
|05:04
|12:26
|16:16
|19:35
|21:09
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:22
|05:03
|12:26
|16:16
|19:36
|21:10
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:21
|05:02
|12:26
|16:17
|19:37
|21:11
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:20
|05:01
|12:26
|16:17
|19:38
|21:12
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:18
|05:00
|12:26
|16:17
|19:39
|21:14
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:17
|05:00
|12:26
|16:17
|19:40
|21:15
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:16
|04:59
|12:26
|16:18
|19:41
|21:16
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:15
|04:58
|12:26
|16:18
|19:41
|21:17
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:14
|04:58
|12:26
|16:18
|19:42
|21:19
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:13
|04:57
|12:26
|16:18
|19:43
|21:20
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:12
|04:56
|12:26
|16:18
|19:44
|21:21
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:11
|04:56
|12:26
|16:19
|19:45
|21:22
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:10
|04:55
|12:26
|16:19
|19:45
|21:23
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:09
|04:55
|12:27
|16:19
|19:46
|21:24
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:08
|04:54
|12:27
|16:19
|19:47
|21:26
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:07
|04:54
|12:27
|16:20
|19:48
|21:27
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:06
|04:54
|12:27
|16:20
|19:48
|21:28
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:06
|04:53
|12:27
|16:20
|19:49
|21:29
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:05
|04:53
|12:27
|16:20
|19:50
|21:30
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:04
|04:52
|12:27
|16:21
|19:50
|21:31
|5 Haziran 2018 Salı
|03:04
|04:52
|12:28
|16:21
|19:51
|21:32
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:03
|04:52
|12:28
|16:21
|19:52
|21:32
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:03
|04:52
|12:28
|16:21
|19:52
|21:33
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:02
|04:52
|12:28
|16:22
|19:53
|21:34
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:02
|04:51
|12:28
|16:22
|19:53
|21:35
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:01
|04:51
|12:29
|16:22
|19:54
|21:36
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:01
|04:51
|12:29
|16:22
|19:54
|21:36
|12 Haziran 2018 Salı
|03:01
|04:51
|12:29
|16:23
|19:55
|21:37
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:01
|04:51
|12:29
|16:23
|19:55
|21:38
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:00
|04:51
|12:29
|16:23
|19:56
|21:38