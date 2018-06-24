Tunceli Belediyesi'nden şehit ailesine ev

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Mehmet Özdemir'in 21 Nisan tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda güvenlik kulesi yolu yapımında çalışırken teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştüğü anımsatıldı.

Şehit Mehmet Özdemir'in anne ve babası ile 5 kardeşinin yaşayacağı evin tapusu Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel tarafından aileye teslim edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Maddi ve manevi olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Dozer operatörü kardeşimiz, şehidimiz Mehmet Özdemir, evine ekmek parası götürmek için alın teriyle köy yolunda çalışırken hain ve alçak teröristlerce şehit edilmişti. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz baş tacımızdır. Şehit ailemiz kirada oturuyorlardı. Kendileriyle görüşerek ne yapabileceğimiz noktasında fikir alış verişinde bulunduk ve Atatürk Mahallesinde 3 oda bir salon büyüklüğünde bir ev aldık ve kendilerine teslim ettik. Bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için ne yapsak azdır."

Açıklamada, operatör Mehmet Özdemir'i şehit eden 7 kişilik terörist grubun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Haziran'da ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği ve şehidin kanının yerde bırakılmadığı vurgulandı.

Tunceli Belediye Meclisi, 8 Haziran'da Vali Sonel başkanlığında yaptığı toplantıda merkez Atatürk Mahallesindeki 19. sokağın adının "Şehit Operatör Mehmet Özdemir" sokağı olarak değiştirilmesi kararı aldı.