Tunceli artık huzurun şehri

Munzur Nehri'nin 36 km’lik kısmı, Dünya Rafting Federasyonu tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edildi. 2018 yılı içerisinde Tunceli’de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası,Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası,Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası düzenlendi. Yine 8/13 Haziran 2019 tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Munzur Nehri'nde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Tunceli; Brezilya’dan Fransa’ya, Şili’den İtalya’ya, Çin’den Hindistan’a, Kosta Riko’dan Rusya’ya kadar 20 ülkeden 800 sporcu ve teknik heyetin katıldığı ve binlerce seyircinin izlediği şampiyonaya da ev sahipliği yaptı.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

2017 yılında başlatılan istihdam seferberliği ile Tunceli’de çok sayıda fabrika açıldı ve halka iş ve aş imkanı sağlandı. Açılan üç tekstil fabrikasının birinden Almanya, Rusya, Polonya, İngiltere, Ukrayna, Fransa, İspanya ve Romanya’ya ihracat yapılıyor. 2017 yılında Tunceli’de çalışan kişi sayısı 8.0682 iken 2018 yılında bu sayı 11.438‘e yükseldi. Tüm bu çalışmalar sonrasında şehir ülke genelinde istihdamda iki yıl öncesine kadar son sıralarda iken şu anda genel istihdamda dördüncü, kadın ve engelli istihdamında ise birinci sıraya yükseldi.

Tunceli’de 2016 yılında nüfus 82.193 iken 2017 yılında 305 kişi artarak 82.498, 2018 yılında ise 5700 artarak 88.198 kişi oldu. Sağlanan huzur ortamı ile Tunceli’ye geri dönüşler başladı. Öte yandan 'Huzur Şehri' Tunceli’ye gelen turist sayısı 2017 yılında 82.863 kişi iken 2018 yılında 100.818 kişi, 2019 yılında ise (1 Ocak-30 Eylül Arası) 128.805 kişi oldu.

Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Tunceli’de vatandaşlar akşam 19.00'dan sonra dışarı çıkamazken, şimdilerde aileler gece yarılarına kadar dışarıda vakit geçirebiliyor.

TURİSTLER ROTAYI TUNCELİ'YE ÇEVİRDİ

Yerli ve yabancı turistler rotalarını Tunceli’ye çevirirken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde yüz oldu.

İki yıl öncesine kadar Munzur Nehri Kıyıları çöp, bataklık ve görüntü kirliliği olan yerler iken yapılan Mameki Parkı, Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı ile içerisine yapılan yürüyüş ve bisiklet yolları,oyun park alanları, lunapark, açık yüzme havuzu, deniz kumundan yapılan plaj ve yüzme platformları, iskele, kır bahçeleri, başta sakura ağaçları olmak üzere çok sayıda bitki çeşidini barındıran 200 bin metrekare peyzaj düzenlemelerine kadar vatandaşların hoşça vakit geçirecekleri alanlar oluşturuldu. Ayrıca alınan gondollar, su jeti, su kayağı, gezi ve sürat tekneleri ile Tunceli adeta su sporları ve turizm merkezi haline geldi.

Biz Anadoluyuz Projesi ile 2019 öğrenci uçaklar ile başta İstanbul olmak üzere; İzmir, Afyonkarahisar, Denizli ve Aydın’a gönderildi.

Tunceli’ye son iki yıl içerisinde 24 çocuk parkı, 6 semt sahası ve Golf Eğitim Sahası yapılarak faaliyete geçirildi. Türkiye'nin en iyi golf hocaları Tuncelili olup, yapılan golf sahası ile gençlerin golf sporu ile tanışmaları ve yeni golf hocalarının Tunceli’de yetişmesi amaçlandı. Ayrıca yapılan At Çiftliği ve Zipline Merkezi ile de çocukların farklı aktivitelerle ilgilenip, hoşça vakit geçireceği alanlar oluşturuldu.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ SUYU

Türkiye'nin en kaliteli sularının başında gelen, PH derecesi 8.45 olan Munzur Su, il merkezine 78 km uzaklıkta olan Ovacık -Munzur Gözelerinden çıkıyor. Bu suyun Şehir Merkezine getirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma başlattı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri ile yapılan 8 milyon liralık proje ile Ayrıca Ovacık -Munzur Gözleri'ndeki görüntü kirliliği kaldırılarak Munzur’un suyuna ve ruhuna uygun hale getirme çalışmaları başlatıldı.

İki yıl öncesine kadar Tunceli’de doğal gaz yok iken Enerji Bakanlığının destekleri ile 2018 yılının Ekim ayında ilk kez doğal gaz verilmeye başlandı.

Terörle mücadele konusunda İçişleri Bakanlığının tam desteğiyle Tunceli’de üst düzeyde önlemler alındı. Bu kapsamda Tunceli-Elazığ Karayolu ile Akpazar Beldesinin kapsayan toplamda 70 km’lik güzergah 193 kamera ile donatılıp, 24 saat izleniyor.

Yapılacak olan 89 kilometrelik Tunceli -Pülümür-Erzincan güzergahı, öncelikli yol kapsamına alındı ve ihale aşamasına gelindi. Tunceli-Pülümür Yol Ayrımı-Nazımiye-Dallıbahçe Yolu 17 km ile Çemişgezek Feribot İskelesi ile Hozat-Pertek Ayrımı yolu 23 km öncelikli yollar kapsamına alındı, ihaleleri yapılarak yol yapım çalışmalarına başlandı.