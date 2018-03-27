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    Tunca nehrinde kırmızı alarm

    Ali Can ZERAY/DHA
    27.03.2018 - 22:44 | Son Güncelleme:

    TUNCA Nehri’nde ‘kırmızı alarm’ seviyesine ulaşan debi artışı sürüyor ve sular giderek yükseliyor.

    Edirne’deki aşırı yağış ve Bulgaristan’da karların erimesiyle birlikte Tunca Nehri’nin debisi DSİ verilerine göre son 24 saatte 37 metreküp/saniye artışla 270 metreküp/saniyeye yükseldi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi, günlerdir sularla kaplı. Bölgede bulunan Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri trafiğe kapatıldı. Taşkın nedeniyle Değirmenyeni ve Avarız köylerine giden yol trafiğe kapatıldı. Kent merkezi ve köylere geçişler, alternatif yollardan sağlanıyor. Tunca Nehri’nin geçtiği Değirmenyeni köyü yakınlarındaki taşkının köyü tehdit etmesi üzerine DSİ, topraktan set yaptı. Yapılan set suyla dolunca, dün ikinci bir set daha yapıldı. Yağmur ve taşkın suları, bu bölgelerde buğday ekili arazileri de sular altında bıraktı. Son 1 haftada metrekareye 57 kilo yağış düşen Edirne’de meteoroloji, yağışların yarına kadar devam edeceğini açıkladı.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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