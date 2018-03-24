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    Tunca Nehri taştı, Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

    İHA
    24.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Edirne’de Tunca Nehri’nin debisinin artması ile birlikte yaşanan taşkın havadan görüntülendi. Şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte yatağından hızla taşan Tunca Nehri, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nı tamamen sular altında bıraktı.

    Geçtiğimiz Çarşamba günü Bulgaristan’da ve Edirne’de etkili lan şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri’nin debisi hızla yükselişe geçti.

    Tunca Nehri taştı, Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı3 gün içerisinde debisi yaklaşık 3 kat artış gösteren nehir, sedde bulunmayan bölgelerde taşkına neden oldu. Çevreye hızla yayılan nehir suları, seddeler nedeniyle yerleşim bölgelerini tehdit etmese de yaşanan taşkının boyutu havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.

    Tunca Nehri taştı, Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldıHAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ve yarım adaya ulaşımın sağlandığı Fatih ve Kanuni Köprüleri tamamen sular altında kaldı. Bölgeye kara yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Değirmenyeni Ölçüm İstasyonundaki verilere göre bugün saat 10.00 itibariyle kırmızı alarm durumu devam ederek, nehir debisi 196 metreküp/saniye ölçüldü.

    Tunca Nehri taştı, Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

    Tunca Nehri taştı, Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

    Etiketler: NoMobil , Sarayiçi Er Meydanı , gündem
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