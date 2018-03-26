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    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyor

    AA
    26.03.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:

    Edirne'de Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu tarım arazilerine su dolması nedeniyle bazı çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyor.

    Tunca Nehri'nin debisi, kaynağını aldığı Bulgaristan ve kentteki sağanaklar nedeniyle 24 saatte 19 metreküp/saniye artarak 233 metreküp/saniyeye çıktı.
    Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılan nehir, buranın tamamına yakınını su altında bıraktı.

    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyorAdalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Tavuk Ormanı, Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın da bulunduğu Sarayiçi'nin yanı sıra tarım arazileri de sular altında kaldı.

    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyor
    Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi Fatih, Kanuni köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyorÇiftçi tarlada kayıkla geziyor

    Değirmenyeni köyü yolu nehrin kara yolundan akması nedeniyle kapandı. Nehrin araziye yayılması nedeniyle Değirmenyeni köyünün çeltik arazileri sular altında kaldı. Tarlalara su dolması nedeniyle bazı çiftçilerin kayıkla gezdiği görüldü.

    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyor
    Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nin de seviyesi arttı. Meriç Nehri'nin debisi de arttı. Dün 781 metreküp/saniye seviyesinde ölçülen Meriç'in debisi 875 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyor

    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyor

    Tunca Nehri taştı, araziler sular altında kaldı, çiftçiler tarlalarda kayıkla geziyor

    Etiketler: NoMobil , Edirne , çeltik tarlası , gündem
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