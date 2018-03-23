Tunca Nehri, Sarayiçi'ni su altında bıraktı

Kentte aralıklarla süren sağanaklar nedeniyle debisi artan nehrin Sarayiçi mevkisinde çevreye yayılması devam ediyor.

Nehir suyu, Edirne Sarayı'nın mutfak kısmına kadar ulaştı. Nehir ve mutfak arasındaki tarihi alanla ilgili çalışma yapılan kısımlar ile Balkan Şehitliği ile nehir arasındaki bazı bölümler suyla doldu.



Sarayiçi'ne araç girişleri, Edirne Sarayı kapısından itibaren şerit ve duba ile kapatıldığı için yapılmazken, Fatih ve Kanuni köprülerinden de araçlar geçemiyor.

DSİ'nin son ölçümüne göre nehrin debisi 185 metreküp / saniye olarak kaydedildi.