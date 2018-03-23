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    Tunca Nehri, Sarayiçi'ni su altında bıraktı

    AA
    23.03.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Edirne'de Tunca Nehri'nin yatağından çıkması nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi adasının tamamına yakını sular altında kaldı.

    Kentte aralıklarla süren sağanaklar nedeniyle debisi artan nehrin Sarayiçi mevkisinde çevreye yayılması devam ediyor.

    Tunca Nehri, Sarayiçini su altında bıraktıNehir suyu, Edirne Sarayı'nın mutfak kısmına kadar ulaştı. Nehir ve mutfak arasındaki tarihi alanla ilgili çalışma yapılan kısımlar ile Balkan Şehitliği ile nehir arasındaki bazı bölümler suyla doldu.

    Tunca Nehri, Sarayiçini su altında bıraktı
    Sarayiçi'ne araç girişleri, Edirne Sarayı kapısından itibaren şerit ve duba ile kapatıldığı için yapılmazken, Fatih ve Kanuni köprülerinden de araçlar geçemiyor.
    DSİ'nin son ölçümüne göre nehrin debisi 185 metreküp / saniye olarak kaydedildi.

    Tunca Nehri, Sarayiçini su altında bıraktı

    Etiketler: Tunca Nehri , Kırkpınar , gündem
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