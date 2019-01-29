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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
29.01.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Tunç Soyer: 'Eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok'

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Tunç Soyer: 'Eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "(12 Eylül dönemi) Bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geridebırakmak lazım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Soyer, Kocaoğlu'nun bilgi ve tecrübesinden yararlanacaklarını söyledi.

Soyer, merkezi siyasetle yerel siyasetin birbirinden farklı olduğunu, merkezde yaşanan "kavgalar, itişler, kalkışlar"ın tamamen dışında olduklarını ve herkesi kucaklayacak bir çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Gazetecilerin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, "Soyer'in aday gösterilmesi parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Babasıyla ilgili açıklama yapmasında fayda var." şeklinde açıklamalarının sorulması üzerine Soyer, şöyle konuştu:
"Bir akılcı rasyonel açıklama bunlar. Yani 12 Eylül dönemi tabi ki çok acılı bir dönem. Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem, darbeye o dönem hepimiz karşı çıktık. Dolayısıyla darbeyle ilgili bir şeyi tartışmanın bir manası yok, yanlıştı. Ama kardeş kanı dökülüyordu, insanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Çok vahşi, üzücü bir dönemdi. Ama bu dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Bu çok yanlış, eski yaraları kaşımanın
hiç bir faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Bunları geride bırakmak lazım."

Soyer, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığını da ziyaret edeceğini kaydetti.

CHP İzmir adayı Tunç Soyerden Aziz Kocaoğluna ziyaret
CHP İzmir adayı Tunç Soyer'den Aziz Kocaoğlu'na ziyaret
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