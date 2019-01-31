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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Tunç Soyer Anıtkabir'i ziyaret etti

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Tunç Soyer Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve ilçe başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Soyer başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Soyer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen Soyer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanları olarak, ışığının en çok aydınlattığı kentlerden biri olan İzmir'de seni ve düşünceni, devrimlerini daha iyi anlatmak ve yaymak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Açtığın muasır medeniyetler yolunun en kararlı takipçileri olmayı sürdüreceğiz."

Soyer ve beraberindeki heyet, daha sonra saygı duruşunda bulunduğu İsmet İnönü'nün mezarına karanfiller bıraktı.

"Karanlık bir dönemdi"

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, kampanyayı Mustafa Kemal Atatürk ile başlatmanın çok heyecan verici ve kendileri için bir gurur meselesi olduğunu belirtti.

Seçim sürecinde izleyecekleri stratejilere işaret eden Soyer, İzmir'de başka bir siyasetin mümkün olduğunu, bunu bütün Türkiye'ye göstermeye başladığını söyledi.

Soyer, bir gazetecinin "İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapıldı ama İl Başkanlığı'ndan size yönelik tepkiler var. Yine MHP ve AK Parti kanadından babanız Sayın Nurettin Soyer ile ilgili eleştiriler var. Bunlara bir yanıtınızın olur mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Bu, hakikaten 40 yıl öncesinde kalmış aslında. Artık tarihçilerin muhasebesini yapması gereken bir konu. Bunu bugünün Türkiye'sinde bir siyasi enstrüman olarak, bugünün siyasi tartışmalarına bir malzeme olarak kullanmak kimseye yakışmıyor diye düşünüyorum. Dahası çok karanlık bir dönem, hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem. Çok acılar yaşandı, kardeş kanı döküldü. Şimdi tekrar bu yaraları açmanın, bu yaraları deşmenin kime ne faydası olabilir? Ülkücüler, solcular, birbirlerini kestiler, birbirlerini vurdular, öldürdüler. Şimdi bunları hatırlayalım mı? Buradan tekrar 'ülkücüler kim, solcular kim' tartışmasını mı başlatalım. Ben çok yanlış buluyorum. Hiç kimseye de yakıştıramıyorum. Bugün dünyanın, Türkiye'nin, kentlerimizin önünde bambaşka konular var, bambaşka bir gelecek var. Biz artık şu faslı bir tarafa bırakıp bu paçadan çekiştirmeci siyaset anlayışından vazgeçip gerçekten performans üzerinden, başarı üzerinden, vizyon üzerinden siyaset yapmanın yolunu açalım."

Tunç Soyer Anıtkabiri ziyaret etti

Tunç Soyer Anıtkabiri ziyaret etti

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