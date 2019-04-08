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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST
08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Tümü sayılsa 238 gün sürer’

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‘Tümü sayılsa 238 gün sürer’

CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu sayımlarla ilgili son durumu açıkladığı toplantıya elinde hesap makinesiyle çıktı. Oyların yüzde 78’inin sayıldığını söyleyen İmamoğlu, “330 bin geçersiz oy, yüzde 80’i sayılmış kabul edelim. 264 bin oy sayılmış durumda. Bugün 7’nci gün. Günde sayılan oy sayısı 37 bin 714. Bütün oyların sayılması halinde 238 gün sürecekmiş. Çok da değilmiş. 7-8 kat sayım memurları arttırılırsa 150-160 gün civarında bu sürecin tamamlanma ihtimali var” dedi.

İmamoğlu partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıda, oy sayımındaki son durumu açıklarken özetle şunları söyledi: “Geçersiz oyların yüzde 78’i sayıldı. Bize 4 milyon 171 bin 393 oy revize edildi. Rakibimize ise 4 milyon 155 bin 13 olarak oy revize edildi. Aramızdaki fark 16 bin 380.
YSK yetkililerine sesleniyorum. 82 milyonun gözü kulağı sizde. Tarihi bir göreviniz var. Bu görevi yerine getirdiğinizde Türkiye önüne daha aydınlık bir şekilde bakacak. Lütfen siz de kararı alırken, tüm hassasiyet, adalet duygusu ve çifte standart yaratmayacak, doğru karar verme konusunda, sizden bir karar bekliyoruz.
Bu süreçte kaybeden AKP’nin İstanbul İl Teşkilatı’nı anlıyorum, bedel ödeyecekler. Genel Merkez’deki bazı arkadaşları da anlıyorum bedel ödeyecekler. Üzüntülerini, çırpınmalarını da anlıyorum ama memlekete zarar veriyorsunuz.

İSTATİSTİK ORTADA YİNE ÖNDEYİM

Kolay değil 25 yıl bu şehri yönettiniz, kolay değil kaybettiniz. Ama demokrasi böyle bir şey. Kazanmak da kaybetmek de var. İnancımız ve adalet duygumuzla oynamayın. Yeter artık yapmayın. Ama demokrasi tek bir yol değil, gidişli dönüşlü bir yoldur. 7 gün 168 saattir sandıklar sayılıyor. 31 Mart Pazar günü saydılar öndeyiz. 1 Nisan Pazartesi saydılar yine öndeyiz. 2 Nisan Salı günü saydılar yine öndeyiz. 3 Nisan Çarşamba saydılar, şaşıracaksınız ama yine öndeyiz. 4 Nisan Perşembe yine öndeyiz. 5 Nisan Cuma saydılar yine öndeyiz. 6 Nisan Cumartesi yine öndeyiz. Bugün saydılar yine öndeyiz. Sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı da saysalar yine öndeyim. İstatistik ortada.

Türkiye ilk defa seçim yapmıyor. Türkiye demokrasisinin en önemli günüdür seçim günü ve sonrası. AKP’li hemşerilerimin vicdanının da bunu kabul etmediğini ve benim kazandığımı bildiklerinin farkındayım. Bugün olanlara onlar da üzülüyor. AKP’li vatandaşlarıma sesleniyorum, 16 bin oy farkını beğenmeyenler, bakın buraya kadar düştü diyenler... 3 bin oyla kazandıklarını ilan ettiler. Yazık değil mi günah değil mi? Bizim her tutanağımız elimizde olmasa, en tutarlı şekilde bilgi olarak aktarmasak Türkiye’nin şaibeli kurumu olan benim yazımı aramış ya defterde bulamamış o şaibeli kurumu Türkiye’ye bekli de büyük bir ihanet edecekti, fırsat vermedik.

Ben iyi gönül çalarım, başka hiçbir şey çalmam. Hayatını siyasete adayanlara söylüyorum, gidin biraz çocuklarınızı torunlarınızı sevin. O zaman normalleşeceksiniz. Sadece kaybettikleri İstanbul’da şaibe var. Kazandıkları yerlerde her şey güzel. Bunu toplum kabul etmez. Bizi her mecradan izleyen vatandaşlar, şunu söyleyeyim; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 

ERDOĞAN’A KATKI ÇAĞRISI

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum. Lütfen sürece katkı sunun. Ben İstanbul’u çok iyi yöneteceğim göreceksiniz. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağım. Ben bu şehri barıştırmaya geliyorum. Bu kentte yaşayan güzel insanları birleştirmeye geliyorum. Bu sürece katkı sunmaları adına, sayın Cumhurbaşkanı’na da çağrımı yineliyorum. Bu ülkenin milli meseleleri var. Bu ülkenin güvenlikle ilgili sıkıntıları var. Bu ülkenin ekonomik sorunları var. Bunlarla ilgilenilsin. Ben normalleşmek istiyorum. Bu ülkenin bayrağıyla, inançlarıyla, diniyle, milli bayramlarıyla, istiklal mücadelesiyle bütün kavramlarıyla kucaklaşacağı bir sürecin paylaşılması ve sürecin olgunlaşmasını talep ediyorum.”

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