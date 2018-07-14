Tüm yurtta anılıyor

Erciyes’e tırmanacaklar

Hacılar Arama Kurtarma Havacılık Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenecek ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Erciyes Zirve Tırmanışı ve Sütdonduran Kampı’ 14-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye´den çok sayıda dağcının katılacağı etkinlik hakkında açıklama yapan Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Doğan Ekici, “Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak için gelen sporcularımızın yanı sıra kampa katılmak için 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran yaylasına gelen doğasever vatandaşlarımızı da misafir etmekten mutluluk duyacağız. Kampımız 14 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Dağcılarımız 15 Temmuz Pazar günü saat 03.00’te gruplar halinde 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı´nın zirvesine tırmanacaklar. Kampta kalan doğasever vatandaşlarımız için de saat 09.00’da Sarıgöl ve buzullar bölgesinde çevre yürüyüşü düzenleyeceğiz” diyor.

Cennet’in adı Anı Evi’nde yaşatılıyor

Ankara Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi’nde şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in adı, memleketi Kayseri’nin Bünyan ilçesindeki anı evinde yaşatılıyor. Anı evi, kalkışmanın 2’nci yıl dönümünde ziyaretçilerle doldu. Şehit polisin annesi Huriye Yiğit, “Onu yitireli 2 yıl oldu ama bizim için her 1 gün 1 yıl gibi geçti” diyor. 80 metrekarelik anı evinde, nişanlıyken şehit olan polisin üzerindeki kıyafetleri, parçalanan cep telefonu, cebinden çıkan paralar, çeyizindeki eşyalar, bombalama sırasında düşen misket bombası parçaları bulunuyor. Bunun yanı sıra şehit polis Cennet Yiğit’in ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında yaptığı kara kalem, suluboya ve yağlı boya resimler, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, özel harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri, çok sayıda çerçevelenmiş fotoğraf ve birlikte şehitlik mertebesine ulaştığı 51 silah arkadaşının vesikalık fotoğrafları anı evinde sergileniyor. Gün boyu açık olan anı evine gelenler, şehit polisin eşyalarını incelerken anı defterini imzalıyor.

Aşçılar, 15 bin kişilik helva ikram edecek

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü´nde 15 bin kişilik irmik helvası pişirip, kent kalkına ikram edecek. 15 Temmuz akşamı saat 20.00´da Merkez Park´ta başlayacak anma etkinliklerine herkes davetli.

Dünya rekortmeni Esmeray, şehitler anısına dalacak





Dünya Engelli Dalış Rekortmeni Cem Esmeray (35), 15 Temmuz şehitleri anısına Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sembolik olarak 15 metre derinliğe tüpsüz dalış gerçekleştirecek. Esmeray, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Ayvalık ilçesinde gerçekleşecek anı dalışında, suda ‘15 Temmuz´u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ yazılı pankart açacak.

250 su kuyusu projesi





Trabzon’da Semerkand Vakfı ve Beşir Derneği, su ihtiyacı yaşayan ülkelere 15 Temmuz şehitleri adına 250 su kuyusu açacak. Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve TÜMSİAD Trabzon Şubesi üyeleri, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ‘Su Kuyusu´ projesi de tanıtıldı. Derneğin Trabzon İl Temsilcisi Yaşar Bankoğlu, açılacak her kuyuya bir şehidin adının verileceğini duyurdu.

Bisikletli öğretmenler Eskişehir’de





Konya’dan ‘15 Temmuz şehitlerimiz için ahde vefa bisiklet turu’ projesi kapsamında İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitmek üzere bisikletleriyle yola çıkan sınıf öğretmenleri Alper Can, Hakan Arıkan ve Selim Ecevit Şen Eskişehir’e vardı. Öğretmenler, Hava Şahitliği’ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarının başında dua etti. Öğretmenlerden Alper Can, yol boyunca gittikleri il ve ilçelerde şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret edeceklerini, 15 Temmuz günü de İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olacaklarını söylüyor.

Fotoğraflarla ‘15 Temmuz’





İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Fotoğraflarla 15 Temmuz’ Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. İKÇÜ Rektörlüğü’nce düzenlenen ve küratörlüğünü Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikri Salman ile Dr. Öğr. Üyesi Uğur Bakan ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bakan’ın üstlendiği serginin açılışı, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, İKÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya, Dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda İKÇÜ mensubunun katılımıyla yapıldı. Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, “Biz milletçe demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğunu ve demokrasiye ne kadar sahip çıktığımızı 15 Temmuz gecesi gösterdik. Bunun bedelini de şehitlerimiz canlarıyla, gazilerimiz de kanlarıyla ödedi. Onları tekrar saygı ve minnetle anıyoruz. İnşallah devletimizin, milletimizin başına böyle bir felaket daha gelmez” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de 15 Temmuz’un ardından, üniversitelerin üstlendiği görevlerin hassasiyetine değindi. Prof. Dr. Gökçe, “Aradan iki yıl geçti, unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Açılışını yaptığımız fotoğraf sergisi akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize hain darbe teşebbüsünü unutturmamak için planladığımız faaliyetlerden biridir. Üniversitelerin bundan sonra yapmaları gereken şey, daha çok akademik araştırmalarla, geçmişi en az 40 yıl öncesine kadar uzanan hain terör örgütü ve uzantılarını, onu ortaya çıkaran şartları araştırmak, bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi isabetli politikalarla çözüm üretmek üzere devletle, kuvvetli bir bilinç oluşturmak üzere milletle paylaşmaktır. Devlet ve millet hayatında tarihi tecrübeyi devreye sokarak, bir daha bu tür hain teşebbüslere imkân vermemek için tedbir almaktır” dedi.

Sergide, Anadolu Ajansı’na ait 40 fotoğraf yer alıyor.

Emniyet müdüründen resim sergisi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Polis Başmüfettişi olarak görev yapan 1´inci sınıf Emniyet Müdürü olan Ahmet Sula, Gaziantep’te 15 Temmuz anısına resim sergisi açtı. Terör ve istihbarat şubelerinde mesleğini yaptığı sırada resim çizen Sula, birinci sınıf emniyet müdürü olduktan sonra resim sergileri açmaya başladı. 15 Temmuz anısına bu kez Gaziantep’e gelen Sula’nın sergisi, Kültür ve Sanat Merkezi’nde. Emniyet Müdürü Sula, “Burada 100’e yakın çalışmam var. Bunların 25’i Türk- İslam kültürü ile ilgili. Bu sergide çocukluğumdan bu yana yaptığım çalışmalarım yer alıyor” diyor.

Dağcılar, Ilgaz’a tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz anısına Ilgaz Dağı´nda tırmanış yapılacak. Türkiye Dağcılık Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, Ilgaz’daki etkinliğin iki gün süreceğini ve şehir dışından sporcuların geleceğini söylüyor: “Sporcularımızla Cumartesi günü öğle saatlerinde Ilgaz Mülayim Yaylası’ndaki kamp alanımızda buluşacağız. O gün kampımızı kuracağız ve geceyi orada geçireceğiz. Çevre illerden sporcuları davet ettik. Yaklaşık 50 kişilik bir katılım olmasını bekliyoruz. Yapacağımız etkinlikte kamp alanımız 1600 metrede. Dağın yüksekliğe yaklaşık 2 bin 500 metre. 4-5 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaşabiliyoruz. 1 saat kadar zirvede dinlenme, fotoğraf çekme zamanımız olacak ardından geri dönüş. 3 saatte geri dönülebiliyor. Etkinliğimizde 15 Temmuz duygusu olacak. 15 Temmuz´un yıl dönümünde böyle bir etkinlik yapmak, bir zirve faaliyeti yapmak sporcularda moral ve motivasyon oluşturuyor.” Katılmak isteyenlerin dağcılık lisansına sahip olması gerekiyor.