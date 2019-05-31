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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.05.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Tüm Türkiye'nin kanını donduran cinsel istismarda yeni gelişme

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Tüm Türkiye'nin kanını donduran cinsel istismarda yeni gelişme

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu şüpheli hakkında 22 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 Nisan 2019’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katının arka kısmında 5 yaşındaki kız çocuğu M.E'nin nitelikli cinsel istismara maruz kaldığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, 5 yaşındaki çocuğun ve yanındaki arkadaşının Çocuk İzleme Merkezi'nce ifadesinin alındığı, beyanları kapsamında sanık Mohammad V'nin eşkal bilgileri ve üzerinde bulunan kıyafetlerin öğrenildiği, polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olay yerini gösteren herhangi bir kamera kaydının olmadığının görüldüğü kaydedildi.

Araştırmalarda olayın failinin gidebileceği yöndeki sokaklara ait tüm kamera kayıtlarının incelendiği, sonrasında polisi gören şüphelinin kaçmaya başladığı anlatılan iddianamede, sanığın etkisiz hale getirilip yakalandığı belirtildi.

Mağdur ve arkadaşının şüpheliyi teşhis ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin de ifadesinde suçlamayı kabul ettiği savunuldu.

İddianamede, Mohammad V. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkemece değerlendirilecek.

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