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    Tüm Türkiye’de harekete geçildi! Hepsi tek tek yıkılıyor…

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    26.05.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    Başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere suç örgütlerinin kullandığı metruk binalar yıkılıyor. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Türkiye genelinde yapılan çalışmalarda 60 bin 503 metruk bina belirlenirken, bu binalardan 19 bin 859’u yıkılırken, 40 bin 817 bina metruk bina için ise hukuki süreç devam ediyor.

    Tüm Türkiye’de harekete geçildi Hepsi tek tek yıkılıyor…İçişleri Bakanlığı, Mart ayında 81 ilin valisine, “Metruk Binalar Genelgesi” gönderdi. Genelgede, insanların can-mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların belirlenmesi istendi. Metruk binaların başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere, suç işleyen kişilerin saklanma, uyuşturucu ve zararlı madde kullananlar ile suç örgütlerinin mesken tuttuğu alanlar haline geldiğine dikkat çekildi. Güvenlik açısından tehlike oluşturan bu metruk binaların mevzuata uygun şekilde yıkılması talimatı verildi.

    60 BİN METRUK BİNA

    Yapılan çalışmaların ardından Türkiye genelinde uyuşturucu satıcıları ile suç örgütlerinin kullandığı 60 bin 503 metruk bina belirlendi. Bu binalardan 19 bin 686’sı yıkıldı. Geriye kalan 40 bin 817 metruk binanın yıkımı için ise hukuki süreç devam ediyor. Suç örgütlerin kullandığı metruk binaların yıkımında ilk sırayı 3 bin 859 bina ile Ankara aldı. Ankara’yı, bin 298 bina ile Aksaray, bin 225 bina ile Kayseri, bin 99 bina ile Erzincan, 759 bina ile İstanbul, 550 bina ile Bursa takip etti.

     

     

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    Etiketler: yıkım kararı , haberler , gündem
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