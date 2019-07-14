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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.07.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Tüm Türkiye’de aranıyordu... Ve yakalandı!

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Tüm Türkiye’de aranıyordu... Ve yakalandı!

Kuşadası Polisi’nin turizm sezonu boyunca Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktaları ile şehir merkezi ana arterlerinde gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor. Son olarak yapılan denetimlerde tüm Türkiye’de 21 ayrı suçtan 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Davutlar girişindeki uygulama noktasında yaptıkları denetimler sırasında içinde 5 kişi bulunan bir otomobil dur ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı.

Tüm Türkiye’de aranıyordu... Ve yakalandı

Polis ekipleri kısa bir kovalamacanın ardından aracı durdurmayı başardı. Araçta arama yapılacağı sırada arka koltukta oturan bir kişi kaçmaya çalışırken, kısa sürede yakalandı.

Yapılan sorgulamada Araçtaki T.G., E.H. ve D.D. isimli şahısların arama kaydının bulunmadığı, E.İ. isimli kişinin ise " Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" olmak üzere üç (3) ayrı suçtan arandığı belirledi. Yapılan bir diğer sorgulamada ise araçtan kaçmaya çalışırken yakalanan Ö.Z. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında sol arka cebinde bulunan sigara paketinin arka naylon kısmında beyaz sigara jelatinine sarılı bir fişek kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, söz konusu kişinin "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan (2) ayrı , Mala Zarar Verme suçundan (6) ayrı, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına alınan Eşya hakkında Hırsızlık suçundan beş (5) ayrı, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan, Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık suçundan (2) ayrı, Nitelikli olarak Konut Dokunulmazlığı İhlal suçundan, Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan Hakaret suçundan, Silahlı Yağma Suçundan (2) ayrı olmak üzere toplamda 21 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 49 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Tüm Türkiye’de aranıyordu... Ve yakalandı

Bu arada, araçta yapılan aramada ise Ö. Z. isimli şahsın kazarken attığı sigara şeffaf kabı içerisinde 19 adet alüminyum folyaya sarılı kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, ayrıca araç arka koltuk üzerinde bir adet adet alüminyum folyaya sarılı içerisinde kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde olmak üzere toplam 21 fişek ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alınarak, işlemler için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KUŞADASI POLİSİ DENETİMLERDE ARANAN 3 KİŞİYİ DAHA YAKALADI

Bu arada, Kuşadası Polisi’nin uygulama noktalarında ve şehir merkezinde yaptığı denetimlerde aranan 3 kişi daha yakalandı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve infaz Büro Amirliği görevlileri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Meteoroloji kavşağında durumundan şüphelenilen A. C. isimli şahsın yapılan sorgulamasında " Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak" suçundan aranma kaydının bulunduğu, Barış Sokak’da durumundan şüphelenilen S. Ş. isimli şahsın yapılan sorgulamasında "Uyuşturucu madde kullanmak suçundan" arandığı belirlenerek, gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. isimli şahısı da yapılan fiziki takip sonucunda Hacifeyzullah Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yakaladı. Yakalanan her üç zanlı da gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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