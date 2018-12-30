Tüm Türkiye seferber olmuştu! Güzel haber Brezilya'dan geldi
İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya Brezilya'dan umutlu haber geldi. Anne Eylem Yazıcı, Almanya'da daha önce donör olmak üzere kan bağışı yapanların verilerinin incelendiğini, Brezilya'da yaşayan bir kişinin büyük oranda uyumlu donör olduğunun belirlendiğini kaydetti.
Hemen harekete geçtiklerini belirten Yazıcı, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başvurusu üzerine Brezilya'daki merkez, bağışçının genetik değerlerini tam anlamıyla çıkartacak. Yüzde 100 uyumluysa ve donör bağışçı olmaktan vazgeçmezse kök hücre alınacak ve bize gönderecekler" dedi. İhtimalin bile kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Yazıcı, "Bütün emekleri için tüm Kızılay çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Sonuç kesinleşinceye kadar kampanyamız sürecek. Bizim için bir kişi bile çok önemli. Çünkü bir kişiyle kızım hayata tutunabilir" diye konuştu.
ÖDEMİŞ'TEN DESTEK VAR
İzmir'in Ödemiş ilçesinde de, ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin ve lösemi hastası 5 yaşındaki Ayten Oruç için Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen kampanyada 2 günde 240 kişi kök hücre, 192 kişi de kan bağışında bulunmak için gönüllü oldu. (YENİ ASIR)
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