Tüm Türkiye Leyla’da gelecek iyi haberi bekliyor!

Ağrı'da ailesiyle 8 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir, Ankara ve Nevşehir'den gönderilen özel ekiplerin de katılımıyla aranıyor.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları, 8. günde de köy ve çevresinde sürüyor.

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden gönderilen (JAKEM) kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla devam ediyor.

JÖAK ekipleri Leyla'nın son görüldüğü bölgede arama çalışmalarını başlatırken, arama köpeği "Modül" ve "Mavi" ile küçük kızın gidebileceği alanlardaki aramalar sürüyor.

Köy içerisinde çalışmalar aralıksız sürerken AFAD, Kızılay, 112, UMKE ve gönüllülerden oluşan Gençlik Merkezi üyesi 50 öğrenci de köy etrafındaki arazide çalışma yürütülüyor.



300 BİN LİRALIK ÖDÜLÜ DUYUNCA ARAMIŞ

Dün Konya'dan Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir'i arayarak "Başınız sağ olsun" diyen 12 yaşındaki erkek çocuğun, aramasını yaptıktan 15 dakika sonra ekiplerce yakalandığı öğrenildi.

Küçük yaştaki çocuğun ilk ifadesinde, basında dede olarak geçen, ancak Leyla'nın babasının kuzeni olan Zeki Aydemir'in küçük kızı bulana 300 bin liralık ödül vereceğini duyduğu için baba Nihat Aydemir'i aradığını anlattı.

"GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İÇİN BAŞINIZ SAĞ OLSUN DEDİM"

Adı açıklanmayan çocuğun, Nihat Aydemir'in telefonundan görüştüğü amca Yusuf Aydemir'in Leyla'yı bırakmasını istemesi ve kendisini sıkıştırması üzerine, "Üzülmesinler diye geçmiş olsun demek için başınız sağ olsun dedim." şeklinde ifade verdi.







ÖZEL EKİP İHBARLARIN ASILSIZ OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Leyla Aydemir'in görüldüğü iddia edilen ve birisi Diyarbakır'dan, ikisi İstanbul'dan yapılan ihbarları da değerlendiren 11 kişilik özel ekibin araştırması sonucu bu ihbarların da asılsız olduğunun anlaşıldığı belirtildi.



Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, 8 gündür çok sayıda asılsız ihbar geldiğini söyledi. Asılsız ihbarların çalışmaları olumsuz etkilediğini ifade eden Aydemir, "Bazen umutlanıyoruz. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıkınca umudumuz tükeniyor. Akşam oluyor umudumuz bitiyor sabah yeni bir umutla Leyla’yı aramaya başlıyoruz" diye konuştu.

İHBARLAR TEK NOKTADA TOPLANACAK

Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak amacıyla "0505 022 74 27" numaralı ihbar hattını devreye aldı.

Öte yandan köy camisinde cuma namazını kılan köy sakinleri ve arama çalışmalarına katılan ekipler Leyla’nın sağ salim bulunması için dua etti.