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    Tüm Türkiye günlerce orayı konuşmuştu... İşte son hali

    Hürriyet Haber
    19.04.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:

    MERSİN’in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi’nde, 1 yıl süren gizemli kazının yapıldığı gecekondunun çevresinde, önceden başlayan çökmeler artarak devam ediyor. Çökmeyle birlikte evlerinin duvarlarının çatladığını belirten mahalle sakinleri, destek beklediklerini söyledi.

    Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016’da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017’de sona erdi. Kazıda çıkan toprak açılan üç sondaj kuyusuna tekrar doldurulurken, çevrede bulunan evlerin zemininde yer yer çökmeler meydana gelmiş ve vatandaşlar bu konudaki korku ve şikayetlerini dile getirmişlerdi.

    6 AY GEÇTİ

    Tüm Türkiye günlerce orayı konuşmuştu... İşte son hali

    Aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen sorun bir türlü aşılamadı ve çökmeler devam etti. Sondaj kuyularına doldurulan toprağın yağışlara bağlı olarak oturmasıyla birlikte çökmeler had safhaya ulaştı. Zeminin yerleşmesi nedeniyle evlerinde ve iş yerlerinin duvarlarında çatlaklar oluştuğuna dikkat çeken vatandaşlar zor durumda kaldıklarını belirtti.

     

    EVDE YATMAYA KORKUYORUZ

    Tüm Türkiye günlerce orayı konuşmuştu... İşte son hali

    Yetkililerden destek beklediklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Salim Önalanlar (80), her yağmur yağdığında uykularının kaçtığını ifade ederek, "İşte son durum bu. Yağmur yağdıkça evde yatmaya korkuyoruz. Yağmur yağdığı her an tehlikeli oluyor. Yağmur yağdıkça zemin çöküyor. Kimse ilgilenmiyor" dedi.

     

    Etiketler: son hali , gündem
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