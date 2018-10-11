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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/MANİSA, (DHA)
11.10.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu! Şimdi yüzler gülüyor

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Tüm Türkiye bu olayı konuşmuştu! Şimdi yüzler gülüyor

MANİSA’nın Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi’nde, 4 yıl önce termik santral yapılması için 6 bin 666 zeytin ağacının köklenmesine tepki gösteren köylülerin hukuk mücadelesi sonuç verdi, Danıştay, bu bölgeye santral yapılması kararını iptal etti. Aradan geçen sürede Yırcalılar, sökülen zeytin ağaçlarının yerine yenilerini dikip, büyüttü, ilk hasat da yapıldı.

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  • Yırca’da yeniden oluşturulan zeytinlikte ilk hasat
  • Yırca’da yeniden oluşturulan zeytinlikte ilk hasat
  • Yırca’da yeniden oluşturulan zeytinlikte ilk hasat
  • Yırca’da yeniden oluşturulan zeytinlikte ilk hasat
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Zeytinler için yapılan mücadelenin sembol isimlerinden Emine Sezer (76), "Bir çocuğu nasıl büyüttüysek, bu zeytinlerin de kahrını çektik, çocuk gibi büyüttük, bu hale getirdik. Şimdi zeytin elde ettiğimiz için çok mutluyuz, ağaçlarımız için aynı mücadeleyi gerekirse yine veririm" dedi.

Soma’nın kırsal Yırca Mahallesi’nde, 7 Kasım 2014’te köylülerin direnişine rağmen termik santral kurulması için Türkiye’deki en büyük zeytin ağaç katliamlarından biri yapıldı. Termik santral kurmak için izin alan firma, 2 otobüs dolusu özel güvenlik görevlisi ve iş makinelerini zeytinliklerin bulunduğu bölgeye gönderdi. Bölgede zeytinlerin kesilmemesi için nöbet tutan köylülere rağmen, arazideki 6 bin 666 zeytin ağacı iş makineleriyle, üzerlerindeki ürünle birlikte köklendi. Binlerce zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6’ncı Dairesi, aynı gün ’acele kamulaştırma kararı’ için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DANIŞTAY TERMİK SANTRAL İZNİNİ İPTAL ETTİ

Bu karar sonrasında köylüler, firmanın bölgeyi çevrelediği tel örgütleri söküp arazilerine girdi. Yürütmeyi durdurma kararından yaklaşık 1,5 ay sonra ise Danıştay 6’ncı Dairesi, termik santral yapılacak alan için Bakanlar Kurulu’nun verdiği acele kamulaştırma kararını esastan iptal etti.

KÖYLÜLER O BÖLGEYE YENİDEN HAYAT VERDİ

Zeytinleri için verdikleri mücadeleden zaferle çıkan Yırca köylüleri, arazilerini geri aldı. İş makinelerinin savaş alanına çevirdiği arazideki 6 bin 666 zeytin ağacı köylüler tarafından toplandı, bölge temizlendi. Arazi, yeniden düzenlendikten sonra binlerce yeni zeytin fidanı dikildi. Aradan geçen 4 yılda bu zeytin fidanlarına, köylülerin ifadesiyle ’çocuk gibi’ bakıldı. Köylüler, zeytinlere bakım yaptı, emek verdi, büyüttü, ürün elde edilecek hale getirdi. Fidanların büyüyüp bu yıl zeytin vermesiyle de Yırcalılar, büyük mutlulukla ilk hasatlarını yaptı. Dallardaki zeytinleri sevinçle topladı.

EN ÖNDE YİNE EMİNE TEYZE VARDI

Yırca’da zeytin ağaçlarının iş makineleri tarafından sökülmesinden sonra hem firmaya hem de jandarma ekiplerine elindeki bastonuyla direnmeye çalışan, öncülük ettiği köylü kadınlarla birlikte yolu kapatan Emine Sezer, ilk hasatta da yine en önde yer aldı. Zeytinleri büyük bir keyif ve heyecanla toplayan Sezer, "Ah oğlum bu tarlalarda çok şey yaşandı o zaman. Kötü günler geçirdik. Zeytinleri yetiştirenler olarak çok üzüldük. Zorlu günler yaşadık. Şirket çalışanları bir gece gelip bütün zeytinleri kırıp geçirdi. Elimizi kolumuzu kırdı geçirdi. Elimizden hepsini aldı. 4 sene oldu, hiç ’Sizin haliniz ne oldu?’ diyen yok" ifadelerini kullandı. Büyük özveriyle zeytin ağaçlarını yeniden yetiştirdiklerini anlatan Emine Sezer, "Tekrardan ağaçları diktik, sürdük, yetiştirdik. Bunları suladık, yeni doğan çocukların nasıl kahrı olur yetiştirirsin, bu zeytinlerin de aynı öyle kahrı var işte. Suladık, çapaladık, sürdük, kaç kez sürdük buraları. Şimdi mahsulleri hasat etmeye başladık. Çok mutluyuz ama yine de içimizde büyük korku var; yine gelirler, keserler, diye korkuyoruz. Zeytinler için yine direnirim, ölümüne uğraşırım, vazgeçmem. Çoluk çocuk biz buna bakıyoruz. Başka gelirimiz yok, buradan gelir sağlıyoruz" diye konuştu.

Emine Sezer’in eşi Mehmet Sezer (79) de, "Çok olaylar yaşadık bu topraklarda. Zeytinlerimizi kestirmemek için mücadelemizi gece gündüz verdik ama zeytinleri kırıp geçirdiler. Zeytinleri diktiğimiz zaman çocuktum. O ağaçlarımızı kırdılar, 50 yıllık ağaçlarımız vardı. Şimdi yeni ağaçlarımıza baktık, hasat yaptık. Zeytin topladığımız için, ağaçlarımızı yetiştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Sezer çiftinin gelini Ayten Sezer ise "Zeytinlerimizi büyüttük, hasada başladık. Tekrar onları yetiştirdik ama şimdi buruk bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını belirten köylülerden Ayşe Ürüncü de şunları söyledi:

"Biz, ’Santral kurulmasını istemiyoruz’ dedik, itiraz edince tarlalarımıza sokmadılar. Bir gece kırdılar, hepsini bitirdiler. Ne meyve bıraktılar ne zeytin. Asırlık ağaçları kırdılar, yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Çok mücadele ettik. Gece nöbetleri tuttuk. Biz zeytinlerimizi vermeyeceğiz bunlara, bizim dede toraklarımız, buradan başka yerimiz yok. Biz buraları dişimizle, tırnağımızla ancak bu kadar yaptık ama mağduruz. Hukuken verdiğimiz mücadelemiz sürüyor."

KÖY MUHTARI: MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ

Zeytin ağaçları için verilen mücadelenin önemli isimlerinden olan Yırca Muhtarı Mustafa Akın da yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"4 yıl önce bu aylarda burada zeytin kesimi oldu. Köylü, zeytinlerini kestirmemek için mücadele etti. Köylüler 3,5 ay direndiler zeytinlerini kestirmemek için. Danıştay’da davamız vardı. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı aldığı 7 Kasım günü şirket, iş makineleriyle zeytin ağaçlarını kökünden söktü, dümdüz etti. Aralık ayında da Danıştay termik santral yapılamayacağı yönünde kesin kararını verdi. Şirket buradan ayrıldı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekledik. Gerekçeli karardan sonra köylüler kesilen zeytinlerinin yerine yenilerini dikti. Yüzde 80’i tamamlandı, tekrar zeytin dikildi. Direnen köylülerin halen tazminat davaları devam ediyor. Bu davaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Köylüler burada 15 yıllık gelirinden mahrum kaldı. Zeytin hemen mahsul vermiyor. Bu sene zeytinlerimiz ilk mahsulünü vermeye başladı. Tam randımanlı zeytin almamız için zamana ihtiyacımız var. Eğer o mücadele verilmeseydi burada termik santral bacaları dikilirdi. O zaman söyledim; Zeytincilik Kanunu ortada dururken burada termik santral yapmak mümkün olmazdı. Zaten de olmadı."


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