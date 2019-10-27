"Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörizme karşı dostlarımızla ve müttefiklerimizle her şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi.
We continue to work with our friends and allies against terrorism in all its forms and manifestations.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2019
It’s time to eliminate all the remaining terrorist leaders.
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