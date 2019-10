İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Terörizme karşı dostlarımızla ve müttefiklerimizle her şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm terör liderlerini ortadan kaldırmanın zamanı geldi.

We continue to work with our friends and allies against terrorism in all its forms and manifestations.



It’s time to eliminate all the remaining terrorist leaders.