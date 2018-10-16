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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağatay KENARLI / İSTANBUL(DHA)
16.10.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Tüm şüpheler oraya odaklandı: Eski su kuyusu ve kapalı garaj detayı...

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Tüm şüpheler oraya odaklandı: Eski su kuyusu ve kapalı garaj detayı...

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı. Bugün ise polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, konsolosluğun konutunda yapılacak aramada güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi. Başkonsolosluk binası önüne konulan güvenlik bariyerleri bu akşam arama yapılmayacağı için kaldırılmaya başlandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren polis incelemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.  Polis ekiplerinin her türlü doku örneği, çöp, atık sularla ilgili toplanan deliller tek tek inceleniyor. Ayrıca polis ekiplerinin konsolosluk konutunda yapacağı aramalarda bahçede bulunan eski su kuyusu ile kapalı garajı detaylarıyla inceleyeceği öğrenildi.

KONSOLOS GİTTİ, ÇALIŞMALAR DURMAYACAK

Emniyet yetkilileri, bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Riyad'a giden Suudi Arabistan İstanbul

Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasına engel olmadığını söyledi. Yetkililer, çalışmaların her koşulda yarım bırakmayarak, kısa sürede çözülmesi için çaba harcadıklarını ifade etti.

EPİTEL HÜCRE ÖRNEKLERİ TOPLANDI

'Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan bir kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda epitel hücre örneği toplandı.

KANALİZASYON BİLE İNCELENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda numuneler aldı. Polis ekiplerinin, her türlü olasılığı tüm ayrıntılarıyla incelediği öğrenildi.

ÇÖP KUTULARI VE ÇÖPLERDEN NUMUNE

Polis ekipleri ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı öğrenildi.

KRİMİNAL POLİS LABORATUARINA...

Elde edilen deliller, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü. 

ESKİ SU KUYUSU VE KAPALI GARAJ DETAYI...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmanın en kritik noktasının ise konsolosluğun konutunda yapılacak araştırma olduğu ileri sürüldü.

Polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi.

İNCELEME BUGÜN YAPILMAYACAK

Çalışma grubundan yetkililerin, başkonsolosluk konutunda bugün inceleme yapmayacağı belirtildi.

Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Levent'teki Meşeli Sokağı'nda bulunan konutuna çıkan yollara polis ekiplerince çekilen emniyet şeridi kaldırıldı. 

Çalışma grubunun inceleme için gelmesini bekleyen yerli ve yabancı basın mensuplarına, konutta bugün inceleme yapılmayacağı ifade edildi. 

Konsolosluk konutundaki dikkat çeken detaylarSuudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı. Bugün ise polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, konsolosluğun konutunda yapılacak aramada güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi.
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