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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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07.01.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter hangisidir?

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Tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter hangisidir?

Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakterin kim olduğu merak konusu oldu. Merakla araştırılan bu sorunun cevabı, Pokemon izleyicilerinin de bilgidiği gibi 'Ashash Ketchum'. İşte, tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen Ash Ketchum hakkında bilgi...

Ash Ketchum, Pokémon animesinin baş karakteridir. 1997'de ilk defa Japon ekranlarında yayınlanmış olan Seni Seçtim, Pokémon! adlı ilk bölümde de belirttiği üzere, memleketi Pallet Kasabası'nı, en büyük hayali Pokémon ustası olmak uğruna terk etmiş, yanında yalnızca Pikachu ile uzun soluklu bir serüvene başlamıştır. İlerleyen süreçte edindiği yol arkadaşları ve yakaladığı yeni Pokémon'ları ile yolculuğunda birbirinden farklı maceralara imza atmıştır. Güncel olarak Ash, 6 farklı bölgede 7 farklı Pokémon Ligi'ne katılmış, sayısız turnuvalarda yer almış, şu anda Alola bölgesinde eğitim görmektedir.

Ash'in Japonca adı Satoshi, Pokémon'un yaratıcısı olan Satoshi Tajiri'den gelmektedir. İngilizce soyadı, serinin ve ana seri oyunların sloganı olan "Gotta catch 'em all!" (Türkçe: Hepsini yakala) kalıbına yapılan kelime oyunundan gelmektedir. Farklı dublajlarda Sacha Ketchum (Fransa), Han Jiu (Kore), Askur Ketchum (İzlanda, sadece altyazılarda), Ali (Endonezya, yalnızca Kanto bölgesinde geçen bölümlerde), Ešas Keciumas (Litvanya) olarak da geçmektedir.

 

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