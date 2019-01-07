Tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakter hangisidir?
Pokemon eğiticisi olmak için Pallet kasabasından ayrılan ve tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen çizgi karakterin kim olduğu merak konusu oldu. Merakla araştırılan bu sorunun cevabı, Pokemon izleyicilerinin de bilgidiği gibi 'Ashash Ketchum'. İşte, tüm Pokemonları yakalayarak gelmiş geçmiş en iyi Pokemon eğiticisi olmak isteyen Ash Ketchum hakkında bilgi...
Ash Ketchum, Pokémon animesinin baş karakteridir. 1997'de ilk defa Japon ekranlarında yayınlanmış olan Seni Seçtim, Pokémon! adlı ilk bölümde de belirttiği üzere, memleketi Pallet Kasabası'nı, en büyük hayali Pokémon ustası olmak uğruna terk etmiş, yanında yalnızca Pikachu ile uzun soluklu bir serüvene başlamıştır. İlerleyen süreçte edindiği yol arkadaşları ve yakaladığı yeni Pokémon'ları ile yolculuğunda birbirinden farklı maceralara imza atmıştır. Güncel olarak Ash, 6 farklı bölgede 7 farklı Pokémon Ligi'ne katılmış, sayısız turnuvalarda yer almış, şu anda Alola bölgesinde eğitim görmektedir.
Ash'in Japonca adı Satoshi, Pokémon'un yaratıcısı olan Satoshi Tajiri'den gelmektedir. İngilizce soyadı, serinin ve ana seri oyunların sloganı olan "Gotta catch 'em all!" (Türkçe: Hepsini yakala) kalıbına yapılan kelime oyunundan gelmektedir. Farklı dublajlarda Sacha Ketchum (Fransa), Han Jiu (Kore), Askur Ketchum (İzlanda, sadece altyazılarda), Ali (Endonezya, yalnızca Kanto bölgesinde geçen bölümlerde), Ešas Keciumas (Litvanya) olarak da geçmektedir.
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