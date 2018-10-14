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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla)(DHA)
14.10.2018 - 18:53, Son Güncelleme:

Tüm kenti peşine taktı... Ortalığı birbirine kattı

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MARMARİS’te, jandarma ve polisin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçarken, 2 motosikletlinin kaza yapmasına neden olan, toprak yolda ’drift’ yapıp, toz çıkararak, kendisini takip eden polislerden kurtulmak isterken de ağaca çarpan otomobil sürücüsü B.Ö. (17), kovalamaca sonucu yakalandı.

Köyceğiz ilçesindeki evin önünden ağabeyi Tufan Özdemir’e ait 48 L 4779 plakalı LPG’li otomobili, iddiaya göre, habersiz alan B.Ö., arkadaşı A.İ.K. ile birlikte Marmaris’e hareket etti. İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Çetibeli jandarma kontrol noktasına gelen B.Ö., ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Kaçarken trafiği de tehlikeye düşüren B.Ö. hakkında, 155 Polis İhbar Hattı’na da çok sayıda şikayet geldi. Jandarma, telsiz anonslarıyla bölgedeki ekipleri uyarıp, Marmaris polisine de bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris’e tek girişi olan Ulusal Egemenlik Caddesi üzerinde tedbir aldı. B.Ö., burada da ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaçmayı sürdürdü. Polis ise çocuğun peşine düştü.

KAZAYA NEDEN OLDU

Beldibi Mahallesi’ne kaçan B.Ö., burada 2 motosiklet sürücüsünün maddi hasarlı kaza yapmasına neden oldu. Gökbel mevkisindeki orman yoluna sapan B.Ö., buradaki toprak yolda ’drift’ yapıp, toz çıkararak, kendisini takip eden polislerden kurtulmaya çalışırken, ağaca çarptı. Otomobilden inen B.Ö. ve yanındaki arkadaşı A.İ.K., yaya olarak kaçmaya devam etmek isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Polis, B.Ö.’ye ’ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçlarından toplam 2 bin 850 liralık para cezası kesti. B.Ö. ve arkadaşı A.İ.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (14.10.2018) – 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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