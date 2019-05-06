Tüm illerin iftar saatleri ve imsakiye bilgileri! İftara ne kadar kaldı?
İftar saatleri, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Tüm illere ait iftar saatleri hakkında detayları yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, iftara ne kadar kaldığına dair bilgiler veriyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin iftar saatleri hakkında detaylı bilgiler
İllerin iftar vakitleri, Türkiye’nin dört bir yanında merak edilen unsurlar arasında yer almaya devam ediyor. İftar saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, bu hususta elde edeceği bilgilere göre iftar hazırlıklarını gerçekleştirmek istiyor. İşte, bu konuda en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre tüm illerin iftar saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri
TÜM İLLERİN İFTAR SAATLERİ
Ramazan’ın birinci gününde İstanbul’da iftar 20.12, Ankara’da 19.54, İzmir’de ise 20.14’te yapılacak. Diğer illerin imsakiye bilgilerini, aşağıda yer alan banda tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İZMİR İLK 5 GÜNLÜK İFTAR SAATLERİ
İSTANBUL İLK 5 GÜNLÜK İFTAR SAATLERİ
ANKARA İLK 5 GÜNLÜK İFTAR SAATLERİ
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Ramazan akşamları, iftarın ardından yatsı saatinde kılınan teravih namazı, ibadetlerin pekişmesi açısından önem arz ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre teravih namazının kılınış bilgileri;
Teravih namazı kılınışı: (Dört Rekatta Bir Selam Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı)
- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.
- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.
- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.
- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.
- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.
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- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.
- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.
- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.
- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.
- Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.
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