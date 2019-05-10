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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Tüm illerin Cuma ezan vakti! Adana'da Cuma namazı saat kaçta?

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Tüm illerin Cuma ezan vakti! Adana'da Cuma namazı saat kaçta?

Öğle saatleri yaklaşırken, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu da gündemde yer almaya devam ediyor. Ezan vaktinin gireceği saati merak eden binlerce kişi, internet üzerinden detayları sorguluyor. Peki, Adana'da ve diğer illerde Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşların merak ettiği Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o detaylar

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Adana'da ikamet eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Adana ve diğer illerin Cuma namazı saati hakkında bazı bilgiler

Adana'da Cuma namazı, bugün 12.40'da kılınacak. 

Diğer illerdeki namaz saatlerini ve sahur, iftar vakitlerini aşağıdaki görsele tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Tüm illerin Cuma ezan vakti Adanada Cuma namazı saat kaçta

CUMA NAMAZINA 3 KEZ GİTMEYENİN NİKAHI DÜŞER Mİ?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.

Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).

Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.

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