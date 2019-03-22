Tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl ve ilçelerin Cuma vakti

Günün ilk saatleri itibariyle Cuma namazı saati hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Müslüman aleminin haftalık bayramı olarak bilinen bu günde camilere gidecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlğının açıkladığı namaz saat bilgilerini merak ediyor. İşte, Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için bazı bilgiler

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Cuma namazı bugün bazı büyükşehirlerde ve tüm illerde şu saatlerde kılınacak;

İstanbul'da 13.16

Ankara'da 13.01

İzmir'de 13.24

Antalya'da 13.09

Bursa'da 13.16

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CUMA GÜNLERİ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

MAZERETSİZ OLARAK CUMA NAMAZINA ÜST ÜSTE ÜÇ DEFA GİTMEYENİN NİKÂHI DÜŞER Mİ?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve misafir olmayan Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler.



Cuma namazını terk edenlere yönelik tehditkâr ifadeler taşıyan hadisler, Cumanın önemini vurgulamak ve mazeretsiz terk edenlerin cezayı hak edeceklerini bildirmek amacını taşırlar. Bu hadislerden bir kısmında Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birtakım insanlar ya Cuma namazını terk etmeyi bırakırlar yahut da Allah onların kalplerini mühürler, artık gafillerden olurlar.” (Müslim, Cuma, 40); “Her kim önemsemediği için üç Cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davûd, Salât, 212).



Buna göre, özürsüz olarak Cuma namazını terk eden bir Müslüman büyük günah işlemiş olur. Fakat farziyetini inkâr etmedikçe ve hafife almadıkça; cumayı üç kez terk etmekle nikâhı düşmez.