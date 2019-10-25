Tüm illerde 25 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Camilerde huşu içerisinde kılınacak olan Cuma namazı vakti yaklaşıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre abdest alıp yola çıkacak olan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma namazı saat açıklamalarını merak ediyor. Peki, 25 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 25 Ekim tarihli tüm illerde kılınacak olan Cuma namazı saati hakkında bazı bilgiler
İbadetlerini cemaatle birlikte yerine getirmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı Cuma namazı saati, bugün de öğle saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan binlerce Müslüman, illerinde kılınacak olan namazın saatini sorguluyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
25 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma namazı, 25 Ekim Cuma günü il bazında şu saatlerde kılınacak;
İstanbul: 12.53
Ankara: 12.38
İzmir: 13.01
Adana: 12.28
Antalya: 12.46
Bursa: 12.53
Diğer illerdeki Cuma namazı saatlerini görüntülemek için lütfen tıklayınız
CUMA NAMAZININ FARZİYETİ NEDİR?
Cuma namazının farziyeti Kur’ân ve sünnetle sabit olduğundan tüm müslümanları ilgilendirmektedir. Ancak bu namaz müslümanlarca farz olarak kabul edilmesine rağmen, bazı yerlerde kılınmamakta, bazı yerlerde de cumadan sonra ayrıca zuhr-i ahir namazı diye isimlendirilen bir namaz kılınmaktadır. Bunun sebebi, cumanın şartlarından herhangi birinin gerçekleşmediği şüphesidir.
CUMA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
Cuma kelimesi “ceme’a-yecme’u-cem’an” toplamak, farklı ve dağınık olan şeyleri bir araya getirmek anlamına gelen “cem’” kökünden isimdir. Cumu’atu ve cume’atu şekillerinde de okunabilir. Ancak yaygın olan okunuş cumu’atu şeklinde olanıdır. “Yevmu’l-Mecmu’a” toplanılan gün manasına gelir. Çoğulu cumu’, cume’u ve cumu’at şeklindedir.
“İslamiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı cuma gününü ve o gün ifa edilen ibadeti (cuma namazını) ifade etmektedir. Cem’ mastarı ve birçok türevi muhtelif ayetlerde; cuma ise, kendi adıyla anılan cuma suresinde geçmektedir.”
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