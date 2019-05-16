Tüm iller ve Ankara İstanbul iftar ezan saati! İftar saat kaçta?
Ramazan ayının 11'nci gününde Ankara ve İstanbul iftar saati hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Diyanet tabanlı bilgileri internet üzerinden sorgulamaya başladı. Tüm iller dışında Ankara ve İstanbul iftar saati hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden tam saat detaylarını sorguluyor. Peki, 16 Mayıs Perşembe günü iftar saat kaçta yapılabilecek? İşte, o detaylar
Ankara, İstanbul ve tüm illerde merak konusu olan iftar saatleri, Ramazan ayının 11'nci gününde birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her geçen gün biraz daha gecikmeli açılan iftar saatleri, bugün de merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek, bugün iftar saat kaçta açılacak? İşte, tüm illerin ezan saatleri
TÜM İLLERİN İFTAR SAATİ
İftar saatleri, gün sonuna doğru araştırılmaya devam ediliyor. iftar saatleri, bugün Ankara'da 20.04, İstanbul'da 20.22, İzmir'de 20.23, Adana'da 19.47, Bursa'da 20.20, Antalya'da 20.05'de açılacak.
Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.
İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|11
|16.05.2019
|03:52
|20:22
|22:01
|12
|17.05.2019
|03:51
|20:23
|22:03
|13
|18.05.2019
|03:49
|20:24
|22:04
|14
|19.05.2019
|03:48
|20:25
|22:05
|15
|20.05.2019
|03:46
|20:26
|22:07
|16
|21.05.2019
|03:45
|20:27
|22:08
|17
|22.05.2019
|03:44
|20:28
|22:10
ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|11
|16.05.2019
|03:43
|20:04
|21:40
|12
|17.05.2019
|03:41
|20:05
|21:41
|13
|18.05.2019
|03:40
|20:06
|21:43
|14
|19.05.2019
|03:39
|20:07
|21:44
|15
|20.05.2019
|03:37
|20:07
|21:45
|16
|21.05.2019
|03:36
|20:08
|21:47
|17
|22.05.2019
|03:35
|20:09
|21:48
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|11
|16.05.2019
|04:13
|20:23
|21:55
|12
|17.05.2019
|04:12
|20:24
|21:57
|13
|18.05.2019
|04:11
|20:25
|21:58
|14
|19.05.2019
|04:09
|20:26
|21:59
|15
|20.05.2019
|04:08
|20:26
|22:00
|16
|21.05.2019
|04:07
|20:27
|22:02
|17
|22.05.2019
|04:06
|20:28
|22:03
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