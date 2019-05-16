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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Tüm iller ve Ankara İstanbul iftar ezan saati! İftar saat kaçta?

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Tüm iller ve Ankara İstanbul iftar ezan saati! İftar saat kaçta?

Ramazan ayının 11'nci gününde Ankara ve İstanbul iftar saati hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Diyanet tabanlı bilgileri internet üzerinden sorgulamaya başladı. Tüm iller dışında Ankara ve İstanbul iftar saati hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden tam saat detaylarını sorguluyor. Peki, 16 Mayıs Perşembe günü iftar saat kaçta yapılabilecek? İşte, o detaylar

Ankara, İstanbul ve tüm illerde merak konusu olan iftar saatleri, Ramazan ayının 11'nci gününde birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her geçen gün biraz daha gecikmeli açılan iftar saatleri, bugün de merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek, bugün iftar saat kaçta açılacak? İşte, tüm illerin ezan saatleri

TÜM İLLERİN İFTAR SAATİ

İftar saatleri, gün sonuna doğru araştırılmaya devam ediliyor. iftar saatleri, bugün Ankara'da 20.04, İstanbul'da 20.22, İzmir'de 20.23, Adana'da 19.47, Bursa'da 20.20, Antalya'da 20.05'de açılacak.

Bu illerin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Diğer illerin iftar saatleri için ise alttaki banda tıklayabilirsiniz.

Tüm iller ve Ankara İstanbul iftar ezan saati İftar saat kaçta

İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1116.05.201903:5220:2222:01
1217.05.201903:5120:2322:03
1318.05.201903:4920:2422:04
1419.05.201903:4820:2522:05
1520.05.201903:4620:2622:07
1621.05.201903:4520:2722:08
1722.05.201903:4420:2822:10


ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1116.05.201903:4320:0421:40
1217.05.201903:4120:0521:41
1318.05.201903:4020:0621:43
1419.05.201903:3920:0721:44
1520.05.201903:3720:0721:45
1621.05.201903:3620:0821:47
1722.05.201903:3520:0921:48

İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1116.05.201904:1320:2321:55
1217.05.201904:1220:2421:57
1318.05.201904:1120:2521:58
1419.05.201904:0920:2621:59
1520.05.201904:0820:2622:00
1621.05.201904:0720:2722:02
1722.05.201904:0620:2822:03
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