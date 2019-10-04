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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
04.10.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

Tüm gözler oradaydı! Acı haber geldi

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kendine ait binaya su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), çöken istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesindeki inşaatta meydana geldi. Caddedeki kendine ait inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, aniden meydana gelen heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’ne ait iş makinelerinin de geldiği alanda, Turgay Gültepe’ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat boyunca kazı yapıldı. Çalışmaların ardından enkazın altında Gültepe’ye ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültepe’nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gültepe’nin cesedi bulunduğu yerden alınıp otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı’nın morguna götürüldü.

Tüm gözler oradaydı Acı haber geldi

Tüm gözler oradaydı Acı haber geldi

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