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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Tüm ekipler seferber... Saat verildi ve uyarı yapıldı

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Tüm ekipler seferber... Saat verildi ve uyarı yapıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 12 gün önce Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ederken, yarın çaya HES'ten su bırakılması planlanıyor.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için Munzur Vadi'sine götürmesinin ardından kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce bugün Eroğlu'nun Munzur Çayı'na düştüğü değerlendirilen Yoncalı köyü yakınlarından kent merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü'ne kadar belirlenen kesimlerde su içinde ve kıyısında yapılan aramalardan da sonuç elde edilemedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çalışmaları takip amacıyla geldiği olay yerinde görev yapan ekibe destek verdi.
Sonel, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Engin Eroğlu kardeşimiz, 15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kara yolunda bir yolcu otobüsünün çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşüyor. Devletimizin tüm birimleriyle ilk günden itibaren Engin Eroğlu kardeşimizi arıyoruz, inşallah ulaşırız. Çalışmalara, jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerimizin yanı sıra jandarma özel asayiş komutanlığından gelen özel birliklerimiz, Rafting Asbaşkanlığı görevlilerimiz, Rize'den, Kayseri'den, Elazığ'dan, Diyarbakır'dan gelen ekiplerimiz de katılıyor."

"MUNZUR ÇAYI'NA YARIN YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Eroğlu'nun bulunması amacıyla yarın Munzur Çayı'nı besleyen önemli kaynaklardan Mercan Çayı'ndaki Mercan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yapılacak su tutma işleminin ardından saat 11.00 ila 15.00 arasında su bırakılacak. Böylece çayda akıntı nedeniyle bir alana sıkışmış ya da üzeri toprakla kapanmış olma ihtimaline karşı Eroğlu'nun HES'ten çaya bırakılacak suyun yüksek debisi sayesinde su yüzeyine çıkartılıp bulunmasına çalışılacak.

Yetkililer, belirtilen saatler arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlardan Munzur Çayı'na yaklaşmamasını istedi.

Köpeği günlerce nehir kıyısında beklemiş
Köpeği günlerce nehir kıyısında beklemiş
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